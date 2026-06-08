La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” informa que a partir del 31 de agosto y hasta el día 06 de septiembre está abierta la inscripción para aquellos estudiantes que hayan concluido y que deban completar estudios correspondientes al nivel y que adeuden hasta cuatro espacios curriculares. (Resolución 1582/11 Nivel Secundario). Los interesados deberán pasar para inscribirse por Preceptoría de 8 a 11 horas o de 14 a 17 horas.