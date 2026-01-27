En el marco de una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social, el senador justicialista Víctor Sanzberro presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la transparencia, el control participativo y la confianza pública en la distribución de la asistencia alimentaria en la provincia de Entre Ríos.

“La transparencia fortalece la política alimentaria”, afirmó el legislador tras el encuentro, y remarcó: “No venimos a señalar ni a desconfiar de nadie. Venimos a sumar herramientas que cuiden a las instituciones, valoricen el trabajo de las organizaciones y hagan visible el enorme esfuerzo que se realiza todos los días en el territorio”.

Durante la reunión, Sanzberro expuso cuatro iniciativas concretas, que incluyen la creación de una plataforma digital pública de trazabilidad, la realización de auditorías externas anuales a cargo de universidades públicas, la implementación de un registro digital voluntario del destino final de los alimentos y el desarrollo de talleres de capacitación y buenas prácticas destinados a las organizaciones que participan en la política alimentaria.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, legisladores provinciales, representantes de universidades públicas y organizaciones sociales que integran la Mesa de Diálogo Social, un espacio interinstitucional destinado al seguimiento, evaluación y fortalecimiento de las políticas alimentarias en la provincia.

La reunión había sido solicitada formalmente por Sanzberro junto al senador Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos), a través de un proyecto de comunicación aprobado por el Senado provincial. El objetivo fue que el Ministerio de Desarrollo Humano brinde información detallada y que se generen instancias de mejora en los mecanismos de autorización, entrega, control y seguimiento de la asistencia alimentaria.

En ese sentido, el senador justicialista subrayó que las propuestas presentadas desde su bloque tienen un carácter voluntario, constructivo y no punitivo, y apuntan a reforzar la confianza pública sin sumar burocracia innecesaria. “Se trata de reconocer y respaldar el trabajo de quienes, día a día, sostienen la política alimentaria en cada barrio y comunidad de Entre Ríos”, concluyó.