Victoria.- Se realizó en El Potrero, único jardín botánico privado del país, un plenario enmarcado en la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) donde participaron empresas, organismos y dirigentes del sector rural, científico –técnico (INTA), facultades públicas y privadas, delegaciones de instituciones escolares, representantes de los entes provinciales vinculados al ambiente y de la educación técnico profesional.

También se realizó el lanzamiento de un nuevo concurso Hablando de Buenas Prácticas e Innovación en el Agro Entrerriano, para el que hay tiempo de inscribirse hasta el 30 de junio (Mesabpa-er.org.ar), donde se van a destacar 3 proyectos que serán presentados en la jornadas de ambiente del Consejo General de Educación el 14 de septiembre, y para lo cual se ofrece mentoreo.

En esta nueva instancia más de acercamiento entre el sector público y privado respecto de las nuevas formas de producción sustentable y sostenible, contó con la presencia de Omar Peltzer, director de Educación Técnica Profesional y Alfredo Bel (Federación Agraria) con quienes hablamos de esta iniciativa. “Para nosotros es fundamental estar apoyando la Mesa como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión, porque todavía falta un arduo camino de trabajo para llegar a todos los lugares; hay quienes hacen muy bien las cosas, pero no siempre es así”, dijo Peltzer y valoró la importancia de trabajar con las escuelas agrotécnicas como “semillero para replicar estas prácticas”.

En la antesala de presentación de la Mesa en Victoria, también hubo un grupo de alumnos de la Escuela Nº 2 Justo José de Urquiza, de Villaguay que junto al docente Gabriel Bayeto describieron su proyecto de BPA a partir del tomate. También como es un clásico en las instituciones que visitan el jardín botánico, plantaron un árbol en el predio.

Además del anexo agrotécnico de la Escuela Radío de Victoria, se invitó a la Esc. Nº 9 Ambrosetti de Gualeguay, Esc. Nº 40 Hipólito Yrigoyen de Hasenkamp, y no pudo asistir el contingente de la Esc. Nº 4 de Valle María, que tiene técnicos mecánicos rurales.

Por su parte, Alfredo Bel dijo “la intención es integrar todas las prácticas en un trabajo interinstitucional, ya que aquí está el sector privado y el público acordando herramientas que faciliten, por un lado el cumplimiento de todas las normas y aplicación de fitosanitarios, promuevan economías regionales, e integren miradas y contribuyan poder producir de manera sustentable, superando posturas antagónicas desde una complementariedad”.

Paralelo 32 pudo dialogar con la Secretaría de Ambiente de la provincia, Daniela García, “la secretaría está habituada a trabajar con la Mesa en diseño de políticas para la producción, en investigación, para mejorar los sistemas productivos y minimizar los impactos negativos, y que con el reciente lanzamiento de la Ley Ambiental para el desarrollo sostenible y el trabajo de los equipos técnicos en el reúso de efluentes (conocidos como purines), principalmente producidos por criaderos intensivos de cerdos; poder utilizarlos y aplicarlos como fertilizantes a campo, donde la mesa ofrece su conocimiento, y experiencia además de campos donde hacer monitoreo, entre otras cuestiones de la participación de hoy, además de acompañar a las escuelas, hecho que celebro el desarrollo que están haciendo en materia ambiental y soluciones en tal sentido”.

En tal sentido, García dijo que la interdisciplinariedad tiene que estar, “ya no se discute, en este caso están sectores productivos, académicos, la UNER, facultad de ciencias agropecuarias, el Estado, institutos como INTA, CASAFE, cooperativas, etc. y demuestra que la producción va de la mano de la conservación y que no podemos disociarlas ni ser antagónicos, tampoco poner una objeción a la producción. Entre Ríos es una provincia productora, minera y tenemos que ser conscientes de eso, pero mirando hacia la sustentabilidad y el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, la innovación que reduzca huella de carbono, que reúse, etc.”.

—No hace tantos años atrás Ambiente no tenía el protagonismo del presente, ¿cómo se vivencia este protagonismo y se actúa en consecuencia?

—“Siempre fue una cuestión transversal y se consideró horizontal a otras disciplinas, ramas, ministerios y secretarias, hoy pasa a ser clave, ya que sin una certificación, acompañamiento y/o gestión ambiental para cualquier actividad, no pensemos solamente en lo productivo, sino también en lo académico, científico, de formación, industrial, etc. no se llega muy lejos, basta con ver lo que vivimos y ustedes vivieron como linderos del Río Paraná a esta bajante histórica, una Niña que se extendió por tres años ocasionando un sinnúmero de problemas ambientales; esto no es casualidad sino una respuesta del sistema biofísico a tanta presión que le hemos metido como seres humanos”.