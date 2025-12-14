Victoria.- Actualmente nuestro país está pasando por una etapa de transformación importante a nivel nacional, que visiblemente impacta en la actividad económica y por ende en las fuentes de trabajo. Es la Delegación del Trabajo donde se centran la mayoría de los reclamos. Al respecto, Verónica Torrigiani, titular del organismo, dijo a Paralelo32 que se vienen sucediendo los despidos y semanalmente se encuentran con presentaciones. Con relación a las estadísticas, es difícil precisar, pero en los últimos tiempos se han producido despidos sin causa que superan las 50/60 personas. Muchos concurren a la oficina para tramitar el fondo de Anses que se paga por un tiempo determinado a personas que quedan sin la fuente laboral. Toda documentación que se labra queda en poder el empleado u obrero por si decide continuar con la vía judicial.

Pero hay otro tema aún más grave que es el de los empleados sin registrar (en negro), que según las estadísticas supera en un 40%. Asimismo, existen despidos que no se gestionan a través de la Delegación; estos constituyen una fuente constante de litigios y, en definitiva, contribuyen al aumento del desempleo.

Hay comercios que cerraron hace poco tiempo, como uno del rubro gastronómico que dejo alrededor de 14 empleados sin trabajo, también empresas importantes radicadas en nuestra ciudad que mensualmente despiden personal.

De acuerdo a datos recabados por Paralelo32, se trata de negocios o firmas que han experimentado una importante baja en las ventas, lo que obliga a la patronal a prescindir en parte, de su plantel de empleados. Entre ellos figuran empresas frigoríficas de bovino/cerdo y otras de pescado, comerciales, y en mucho menor medida firma ligadas a la actividad agropecuaria.

En 2025, la oficina realizó 75 audiencias por litigios patrón-empleado y alcanzó 53 acuerdos (70 %), cifra relevante según la profesional. Para los que no llegaron a un acuerdo queda libre la vía judicial, lo importante es que los convenios logrados tienen valor de documento público.

Dentro de la plantilla tienen personal que realiza inspecciones laborales y otras de higiene y seguridad, que se han encontrado con irregularidades. En esos casos se otorga un plazo al titular del comercio o empresa para resolver el tema, si no cumple, se aplican multas. Este es un trámite que se eleva a la Dirección de Trabajo en Paraná donde se debe efectivizar el pago, en el caso de no cumplimiento, las intimaciones y el juicio lo lleva a cabo la Fiscalía de Estado.

“Programa defender”

El “Programa Defender” a nivel provincial, protege los derechos del trabajador. La Delegación recibe denuncias de violencia laboral, acoso y discriminación. Según Torrigiani, hubo varios casos en 2025. Explicó que primero se notifica al denunciado para que presente su descargo; luego, se elabora un expediente que se envía a Paraná, específicamente al área del programa Defender. Dos psicólogas realizan entrevistas al denunciado y denunciante, y luego entregan un dictamen a las partes involucradas. No existen sanciones, solo sugerencias para resolver el litigio, aunque este dictamen cobra relevancia si el caso llega a juicio.

Trabajo cotidiano

Finalmente, Torrigiani señaló que brindan asistencia continua a trabajadores, tanto registrados como no registrados, quienes consultan sobre diversos temas laborales como salarios, licencias médicas, aportes, despidos, vacaciones, entre otros. “Este asesoramiento se realiza en forma gratuita y tiene como objetivo defender los derechos del trabajador”, señaló

La tarea que llevan adelante está pasando por una etapa muy particular, porque desde el gobierno de la provincia han implementado un decidido plan de “despapelización del Estado”, digitalizando todos los trámites con el objetivo de prescindir del papel y sus consecuentes acarreos de oficina en oficina. “Estamos trabajando en empadronamiento de empresas, digitalizar toda la documentación laboral y firmas”, dijo, y agregó que se llega posteriormente a una segunda etapa, que es la notificación por la misma vía.