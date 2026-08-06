El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó un nuevo informe sobre la situación del mercado laboral provincial, con datos correspondientes al tercer trimestre de 2025 y al primer trimestre de 2026.

El relevamiento, elaborado a partir de estadísticas del INDEC, la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Economía provincial y la Caja de Jubilaciones, muestra un escenario con realidades diferentes según la región, una caída sostenida del empleo privado formal y un crecimiento de la presión sobre el sistema previsional.

Gran Paraná mejora; Concordia sigue mostrando señales de deterioro

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reflejan comportamientos distintos entre los principales aglomerados urbanos de Entre Ríos.

En el Gran Paraná, durante el tercer trimestre de 2025:

La tasa de actividad alcanzó el 56,9% , con una suba interanual de 0,9 puntos.

, con una suba interanual de 0,9 puntos. La tasa de empleo llegó al 54% , también con un incremento de 0,9 puntos.

, también con un incremento de 0,9 puntos. La desocupación bajó al 5%, una décima menos que un año atrás.

En Concordia, el panorama fue menos favorable:

La actividad cayó hasta el 53,6% .

. El empleo descendió al 50,8% .

. La desocupación aumentó al 5,3%.

En el resto de la provincia crecieron tanto la actividad como el empleo, aunque también se observó un leve incremento de la desocupación.

Más ocupados, pero también más personas desocupadas

El informe indica que el Gran Paraná contabilizó 127.430 personas ocupadas, un 2,3% más que un año antes.

En cambio, Concordia registró 65.424 trabajadores ocupados, con una caída interanual del 1,4%.

A pesar de estas diferencias, en los tres aglomerados aumentó la cantidad de personas desocupadas respecto del mismo período de 2024.

El trabajo asalariado sigue siendo mayoritario

La estructura ocupacional continúa dominada por el empleo asalariado.

Actualmente:

El 73% de los trabajadores del Gran Paraná son asalariados.

de los trabajadores del Gran Paraná son asalariados. En Concordia y el resto de Entre Ríos representan aproximadamente el 69% de los ocupados.

Sin embargo, el informe destaca un crecimiento importante del trabajo por cuenta propia, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

En el resto de la provincia los trabajadores independientes crecieron 35,6% en términos interanuales, mientras que en Concordia el incremento fue del 14,2%, una tendencia que podría reflejar mayores dificultades para acceder a empleos registrados.

La informalidad sigue siendo uno de los principales problemas

Uno de los datos más preocupantes del estudio es el nivel de empleo informal.

Entre los asalariados sin aportes jubilatorios, la informalidad alcanza:

46,4% en Concordia.

en Concordia. 42,3% en el resto de Entre Ríos.

en el resto de Entre Ríos. 28,4% en el Gran Paraná.

Los investigadores destacan que la informalidad afecta especialmente a los jóvenes y, en algunas regiones, también presenta mayor incidencia entre las mujeres.

El empleo privado continúa en retroceso

El informe también analiza la evolución del empleo registrado.

En marzo de 2026 Entre Ríos contabilizó 135.567 trabajadores asalariados privados registrados, lo que representa 1.365 puestos menos que en igual mes del año anterior.

La caída consolida una tendencia descendente iniciada durante 2024.

Actualmente la provincia posee:

93 empleados privados registrados cada 1.000 habitantes.

La comparación con las provincias vecinas muestra una brecha considerable:

Santa Fe: 138 trabajadores registrados cada 1.000 habitantes.

138 trabajadores registrados cada 1.000 habitantes. Córdoba: 129 trabajadores cada 1.000 habitantes.

Según el estudio, si Entre Ríos alcanzara los niveles de Santa Fe debería generar aproximadamente 65.900 nuevos empleos privados, mientras que para equipararse con Córdoba necesitaría incorporar alrededor de 53.200 puestos de trabajo.

Comercio e industria continúan perdiendo empleo

Entre las principales actividades económicas se observaron nuevas caídas en el empleo registrado.

Los sectores más afectados fueron:

Comercio mayorista y minorista (-1%).

Industria manufacturera (-0,5%).

Transporte y almacenamiento (-2,5%).

La única actividad con crecimiento fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que incorporó 77 puestos de trabajo respecto de marzo de 2025.

También disminuyó el empleo público

El informe muestra que el empleo público provincial también registró una reducción.

En marzo de 2026 había 88.161 empleados públicos, es decir 1.143 menos que un año antes.

La mayor disminución se produjo en:

Escalafón docente (-661 agentes).

Escalafón general (-507 agentes).

En cambio, crecieron levemente las plantas de Salud y Justicia.

Aun así, el peso del empleo estatal continúa siendo elevado respecto de otras provincias.

Mientras Entre Ríos registra 60 empleados públicos cada 1.000 habitantes, Córdoba tiene aproximadamente 33 y Santa Fe 42.

Más jubilados y menos trabajadores privados

Uno de los aspectos que más preocupa al Consejo Empresario es la evolución del sistema previsional.

Durante marzo de 2026 la Caja de Jubilaciones contabilizó 66.458 jubilados y pensionados, es decir 1.511 beneficiarios más que un año antes.

Al sumar jubilados y empleados públicos activos, existen 154.619 personas que dependen directamente del Estado provincial.

En paralelo, el empleo privado registrado continúa reduciéndose.

Para los autores del informe, esta combinación incrementa la presión sobre el financiamiento del sistema previsional y plantea un desafío para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El desafío: generar empleo formal

Como conclusión, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales sostiene que Entre Ríos enfrenta un escenario laboral con avances parciales pero con problemas estructurales que todavía persisten.

Entre ellos destacan:

la caída del empleo privado registrado;

el elevado nivel de informalidad;

las diferencias entre regiones de la provincia;

y el crecimiento sostenido de la cantidad de jubilados.

El informe concluye que el fortalecimiento del empleo privado formal será determinante para ampliar la base de aportantes, mejorar la calidad del mercado laboral y garantizar la sustentabilidad del sistema previsional en el mediano y largo plazo.