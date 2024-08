El pasado 4 de junio, Enrique Fabiani, un hombre de 74 años oriundo de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista, desapareció mientras cazaba junto a unos amigos en un campo ubicado en el departamento entrerriano de Villaguay, cerca del límite con el departamento La Paz, a la altura de la localidad paceña de Alcaraz. Desde entonces, su familia lo busca desesperadamente, pero a más de 75 días de su desaparición, siguen sin tener respuestas claras.

“Todo esto es vergonzoso”, expresó Melisa Fabiani, hija del hombre desaparecido, en medio de su creciente desesperación. “Me quiero comunicar con alguien para que me den una respuesta, que me digan algo, pero desde el viernes que no sé nada”, agregó, visiblemente frustrada por la falta de avances en la investigación.

La semana pasada, las autoridades decidieron intensificar la búsqueda de Fabiani con la intervención de Fuerzas Federales. Gendarmería Nacional se unió a las fuerzas provinciales para realizar rastrillajes en la zona, mientras que personal de Prefectura Naval recorrió los arroyos cercanos. Sin embargo, esta operación no arrojó resultados favorables para la familia, que sigue esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de Enrique.

“Mi papá desapareció el 4 de junio, la denuncia se hizo el 5, se rastrilló un mes y medio, y en 5 días tres fuerzas lograron rastrillar todo. No encontraron nada, sigue la carátula como localización de persona, ¿es un chiste o qué?”, cuestionó Melisa. En su angustia, pidió que se cambie la carátula del caso y que se tomen medidas más concretas: “Si es localización de persona y ya terminó la búsqueda, cambiá la carátula, empezá a detener. Toda la información que tienen quedó encajonada o se va a tomar alguna medida porque yo quiero saber quién llevó el cartucho de mi papá”.

La hija de Fabiani también manifestó su molestia por la falta de información y el tiempo que ha pasado sin que se tomen decisiones concretas. “Estoy podrida de escuchar, en 76 días, que se sigue trabajando. No se han tomado decisiones”, lamentó.

Respecto a la intervención de las fuerzas federales, Melisa señaló que la búsqueda solo duró cinco días. “No sé quién dio la autorización para que se retiraran, creo que viene de fiscalía, es algo que también quería saber, quiero tener una respuesta. Es mi papá el que desapareció, puede ser que alguien me informe algo”, reclamó.

Melisa también cuestionó la falta de empatía y la inacción por parte de las autoridades, indicando que las familias de las víctimas no deberían quedarse calladas o inactivas. “¿Qué tienen que hacer las familias de las víctimas, quedarse calladas, acostadas, durmiendo, ¿qué pretenden?; pero después se enojan cuando uno va, ya con todos los límites colapsados, porque no te informan a su debido tiempo. Es lógico que uno quiera tener novedades, un parte. Están buscando a mi papá y me piden que tenga calma”, expresó con indignación.

Finalmente, agradeció a los medios de comunicación por mantener el caso en la agenda pública. Según Melisa, sin la cobertura mediática, la desaparición de su padre no habría tenido la visibilidad necesaria para que la sociedad tome conciencia de la situación. “Si no fuera por los medios, esto no se hubiera escuchado nunca”, concluyó en diálogo con el periodista Iván Rodríguez durante el programa Entre Noticias.