Nogoyá.- El pasado 24 de octubre la escritora Melé Graglia presentó una de sus obras literarias destinada a los más pequeños. Se trata del libro “Un día de perros” que fue editado tras un concurso provincial que seleccionó nuevos autores para estudiantes del nivel primario.

Melé es docente jubilada y comenzó a inmiscuirse en el ámbito de la escritura sin saber que lo estaba haciendo. Ella misma confiesa que comenzó con las ganas de comunicarse mediante la escritura, pero nunca pensó escribir un libro. “En 2016 cuando accedí a la jubilación, me dediqué a leer, siempre estuve ligada a la escuela y los libros, nací en una escuela rural y me fui formando como lectora. En 2015 charlé con mi amigo y escritor Mauricio Koch que es oriundo de Hernández y le manifesté mis ganas de realizar un taller y en ese momento me contactó con una escritora de Buenos Aires, Marisol Alonso, con quien comencé un taller virtual.

Ahí sentía que quería escribir, pero además necesitaba armar los recursos para comunicar fehacientemente a otros. Yo escribía mis textos, eran historias, relatos; ella los leía, me realizaba sugerencias y me brindaba elementos para mejorar mi escritura” recuerda la autora al narrar su origen como escritora.

“Fui acopiando cuentos y textos, nada había escrito para niños, pero en 2019 comencé a editar cuentos para publicar mi primer libro para las infancias, con dos cuentos como son “Lola la caracola” y “Pichichi el perrito que quería volar” allí me acompañó la editorial Abrazos de la ciudad de Paraná y esa publicación contó con ilustraciones de la dibujante Julieta Battauz”.

Luego del primer paso, Melé siguió haciendo huella en las obras literarias para los más pequeños, editó algunos cuentos y relatos que ya había escrito en sus clases con Marisol Alonso, los que llamó “Los cuentos de las flores”, que si bien estaba previsto presentarse en marzo de 2020, tuvo que ser postergado de la pandemia, “pero nunca me detuve con el tema de la escritura y la narración y en esas ocasiones me invitaron a conformar el Club de Narradores de la Biblioteca Popular de Ramírez, lo que me generó un contacto directo con los chicos. La pandemia me llevó a pensar la forma de como tener contacto con esos chicos, con mis nietos, y surgió la idea de narrar cuentos de distintos autores por whatsapp y me las ingenié para mantener contacto con los más pequeños”.

El libro está ligado justamente a las mascotas de los chicos y rebuscando en la expresión que los adultos utilizamos para esos días terribles, “entonces le planteo a los chicos la idea de que nosotros podemos hacer que un día de perros sea maravilloso. Hay aventuras, desventuras, pero al final del día la historia es linda. Es un motivo para charlar con los chicos, por el trato de las mascotas y transformar esos días de perros en maravillosas jornadas” anticipó la autora.

Dentro del libro, hay un cuento que se llama El Topo, es producto de un concurso que se realizó en el 2020 por la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Humanidades de la UADER y la Dirección de Educación Primaria del CGE. Este fue seleccionado para que sea materia de estudio en los chicos, luego de eso sentí pena porque nadie hizo difusión de eso e incluso no llegó a las escuelas, entonces hablé con una editorial para ver cómo podía hacer para darlos a conocer.

“Me encanta recorrer bibliotecas y escuelas pero siempre que haya niños, con ellos interactúo con dibujos, con los personajes y sobre todo estar en Nogoyá es algo muy grato porque yo estudié en el Colegio Sagarna en la sección magisterio en la primera promoción, por eso tengo muchos recuerdos y será un placer acercarme a los niños y niñas de la ciudad” concluyó.