Mejoras en la Escuela Agrotécnica Nº 2 “La Carola” de Nogoyá
Invertirán más de 38 millones de pesos en el sector residencial
La Escuela Agrotécnica Nº 2 “La Carola”, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, será objeto de una importante intervención en su sector residencial, que incluirá la renovación de sanitarios y dormitorios en beneficio de los alumnos que permanecen en el establecimiento durante la semana.
La institución recibe actualmente a más de 200 estudiantes y cuenta con áreas de aulas, comedor, dirección, tambo e industria. El sector residencial, de 180 metros cuadrados, aloja a 16 jóvenes provenientes de distintas localidades de la zona y será el espacio intervenido en esta oportunidad.
El proyecto tiene un presupuesto oficial de 38.419.213 pesos y un plazo de ejecución de 50 días corridos. En este marco, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres, donde se presentaron tres firmas oferentes: Acosta Carlos Cristóbal Vidal, Ascúa e Hijos Construcciones y Figueroa Carlos Alberto.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la relevancia de la obra:
“Con estas obras buscamos fortalecer la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la educación técnica y agrotécnica en Entre Ríos. La intervención en la escuela Agrotécnica de Nogoyá permitirá brindar a los estudiantes que residen en la institución espacios más seguros, cómodos y adecuados para su formación”.
Detalles de la obra
Los trabajos previstos contemplan:
- Renovación de cañerías de agua y desagües.
- Reemplazo de artefactos sanitarios, pisos y revestimientos.
- Instalación de nuevos cielorrasos de PVC para mejorar altura y condiciones de los ambientes.
- Construcción de una cabina exterior para reubicar los termotanques eléctricos, liberando el uso de duchas.
- Modernización de la instalación eléctrica, con nuevo tablero seccional, disyuntor diferencial y luminarias LED.
- Colocación de nuevas puertas y ventanas.