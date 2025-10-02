La Escuela Agrotécnica Nº 2 “La Carola”, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, será objeto de una importante intervención en su sector residencial, que incluirá la renovación de sanitarios y dormitorios en beneficio de los alumnos que permanecen en el establecimiento durante la semana.

La institución recibe actualmente a más de 200 estudiantes y cuenta con áreas de aulas, comedor, dirección, tambo e industria. El sector residencial, de 180 metros cuadrados, aloja a 16 jóvenes provenientes de distintas localidades de la zona y será el espacio intervenido en esta oportunidad.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de 38.419.213 pesos y un plazo de ejecución de 50 días corridos. En este marco, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres, donde se presentaron tres firmas oferentes: Acosta Carlos Cristóbal Vidal, Ascúa e Hijos Construcciones y Figueroa Carlos Alberto.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la relevancia de la obra:

“Con estas obras buscamos fortalecer la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la educación técnica y agrotécnica en Entre Ríos. La intervención en la escuela Agrotécnica de Nogoyá permitirá brindar a los estudiantes que residen en la institución espacios más seguros, cómodos y adecuados para su formación”.

Detalles de la obra

Los trabajos previstos contemplan: