Continúan los trabajos de mejorado sobre la Ruta Provincial 13, en el departamento Nogoyá, con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y favorecer la salida de la producción de la zona.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 12 y los tambos de Mihura, un sector caracterizado por la actividad productiva vinculada a los establecimientos tamberos y por la presencia de instituciones educativas rurales.

Trabajos sobre la calzada y las banquinas

Desde la zonal de la Dirección Provincial de Vialidad informaron que se realizaron tareas de desmonte y limpieza del terreno, con retiro de malezas, arbustos y residuos.

También se ejecutaron trabajos de movimiento y conformación del suelo, que incluyeron excavación, nivelación y distribución del material existente. Luego se avanzó con el perfilado y la conformación de la calzada, buscando establecer las pendientes y el bombeo necesarios para facilitar el escurrimiento del agua.

A estas tareas se sumó la construcción y limpieza de cunetas y banquinas, con el objetivo de mejorar el drenaje superficial y contribuir a preservar la estabilidad del camino.

Una vía utilizada por el sector productivo

Las mejoras tienen impacto sobre una zona rural donde la actividad tambera ocupa un lugar importante. El camino también es utilizado para el traslado de vecinos y el acceso a establecimientos educativos.

En ese sentido, las obras apuntan tanto a facilitar el movimiento de la producción como a mejorar la conectividad de las comunidades rurales del departamento Nogoyá.

Cavagna destacó la importancia de la infraestructura vial

El senador provincial Rafael Cavagna se refirió a los trabajos y destacó la importancia de continuar con la ejecución de obras viales para mejorar la infraestructura y garantizar mejores condiciones de circulación.

El legislador agradeció el trabajo realizado por Vialidad Provincial y por los equipos que intervienen en las tareas.

Cavagna también remarcó la relación entre infraestructura y actividad productiva, al señalar que el desarrollo del sector agropecuario requiere caminos en condiciones que permitan trasladar la producción y mantener conectadas a las zonas rurales.