Está semana, equipos de zonal Diamante del organismo vial llevan adelante la planificación para recuperar, reponer material calcáreo y limpiar cunetas y banquinas tras las últimas lluvias. Desde la comuna se aportaron 1200 me del material.

De esa manera, se comunicó que los trabajos de la zonal apuntan a mejorar tramos puntuales de los 6000 metros desde la ruta provincial 11 hacia la comuna mencionada para brindar una mejor accesibilidad al establecimiento educativo, un barrio y productores de la zona.

Por último, el programa de conservación de zonal Diamante cuenta con una motoniveladora, retroexcavadora y compactador en el tramo en cuestión.