Obras públicas
Mejoran el camino que comunica la ruta provincial 11 con Paraje Las Masitas en Diamante
Vialidad Provincial lleva adelante la recuperación, reposición y limpieza en el acceso al Paraje Las Masitas luego de las últimas lluvias. Es un trabajo de zonal Diamante con la colaboración de la comuna
Está semana, equipos de zonal Diamante del organismo vial llevan adelante la planificación para recuperar, reponer material calcáreo y limpiar cunetas y banquinas tras las últimas lluvias. Desde la comuna se aportaron 1200 me del material.
De esa manera, se comunicó que los trabajos de la zonal apuntan a mejorar tramos puntuales de los 6000 metros desde la ruta provincial 11 hacia la comuna mencionada para brindar una mejor accesibilidad al establecimiento educativo, un barrio y productores de la zona.
Por último, el programa de conservación de zonal Diamante cuenta con una motoniveladora, retroexcavadora y compactador en el tramo en cuestión.