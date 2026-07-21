Victoria.- Del garaje a la radio hay apenas unos pasos. Manuel Salinas los recorre varias veces por día. Cruza el patio de su casa y entra al estudio de Radio Libertad 92.1, un espacio donde prepara programas, selecciona música, organiza noticias y sigue haciendo lo mismo que soñaba cuando era un chico: radio.

La escena resume buena parte de su historia. A los 67 años, el locutor y propietario de la emisora celebró el pasado 25 de junio sus 50 años de trayectoria. Lejos de la nostalgia, el aniversario lo encontró haciendo lo que más le gusta. En diálogo con Paralelo32, repasó un recorrido que comenzó mucho antes de su primera salida al aire.

La radio como destino

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de Victoria, Salinas era un chico que pasaba horas jugando a hacer radio en la casa de sus abuelos, en el campo. Armaba un pequeño estudio con un tocadiscos y recortes de diarios, improvisando programas para un público imaginario.

“Desde que tengo conciencia jugué siempre a hacer radio", recuerda. “Era como un ensayo, preparándome para que, si algún día tenía suerte, pudiera estar frente al micrófono.”

La oportunidad llegó a los 16 años. Primero trabajó dos años gratuitamente en un programa dominical de la LT39 que era la única emisora de la ciudad. Después rindió el examen del entonces COMFER para obtener el carnet de locutor y comenzó una carrera que atravesó todas las transformaciones posibles del medio.

"Pasé por todos los procesos: las cintas de carretel, los casetes, los discos, los CD y todo lo que vino después", resume.

También recuerda cómo era informar en aquellos inicios, recurriendo a los diarios nacionales en papel o al teletipo que muchas veces se volvía ilegible cuando el tiempo jugaba una mala pasada. “Hoy internet facilita muchísimo el trabajo, aunque eso no significa que hacer buena radio sea más sencillo”, reflexiona.

Una pasión que también es familia

Hace 26 años y luego de incursionar en otros medios como FM Monserrat donde hizo un recordado ciclo que iniciaba a las 5AM, concretaría otro sueño: tener una radio propia. Y lo hizo literalmente en su casa. “En el momento que tengo libre me vengo a la radio. Me pongo a escuchar música, preparo programas. Es una pasión de alma", cuenta.

Pero el aire es apenas una parte del trabajo. Detrás de cada emisión hay producción, organización, tareas administrativas y una planificación minuciosa que sostiene desde hace décadas. Cada jornada comienza con una hoja de ruta donde ordena noticias, servicios, efemérides y recordatorios. Incluso conserva un archivo con más de 12.000 cumpleaños de vecinos de Victoria.

Radio Libertad también se transformó en un proyecto familiar. Su esposa, Olga Micle, y sus hijos, Juan Pablo y Laura, han contribuido a consolidar ese espacio que es parte de la Cadena Mitre.

“Mi esposa siempre me aguanta todos estos caprichos”, dice con una sonrisa. Pero enseguida aclara que detrás de la frase hay un respaldo mucho más profundo. "Es la que me contiene cuando aparecen los problemas. En todo emprendimiento hay tiempos difíciles y tiempos buenos."

Juan Pablo heredó la pasión por la radio; Laura aporta especialmente desde la parte artística. Entre todos sostienen un proyecto que ya forma parte de la vida cotidiana de la familia.

Un medio que se reinventa

Durante la charla con Paralelo32, Salinas también habló de los cambios que atravesó la radio y de los desafíos que plantean el streaming, las plataformas digitales y las nuevas formas de consumir contenidos.

Sin embargo, no comparte los pronósticos que anuncian el final del medio.

"La radio va a seguir estando presente porque uno puede escucharla mientras hace otra cosa. La televisión, por mencionar otro medio de comunicación, exige sentarse a mirar; la radio acompaña", agrega.

Reconoce, además, que mantener un medio local implica estructuras más pequeñas y una creatividad permanente. En Radio Libertad trabajan apenas cuatro o cinco personas, pero eso no disminuye las ganas de innovar.

“Hay que ser muy creativo y no quedarse atrás. Yo ya tengo mis años, pero siempre estoy pensando qué hacer para seguir vigente.”

El optimismo también cuenta

Además de la radio, Salinas desarrolló una extensa carrera como docente de música. Hoy, ya jubilado, siente que la radio dejó de ser únicamente un trabajo para convertirse en una elección cotidiana.

Lo que más celebra, asegura, no son los 50 años de trayectoria, sino seguir disfrutando cada jornada frente al micrófono. “Lo importante es saber que sigo vigente. Levantarme todos los días con optimismo, sentarme a hacer el programa con ganas y ser feliz haciendo lo que hago. Creo que eso es lo mejor que me puede pasar.”

Manuel Salinas sigue encontrando felicidad en lo que elije hacer, “ya no hago tantas cosas, pero me permito hacer las que me gustan”. Así sostiene dos proyectos con su voz tan característica: uno informativo que se transmite cada mañana; y otro los sábados— más desestructurado y donde se permite algunas licencias.

Y es que esa radio que alguna vez imaginó en la casa de sus abuelos hoy funciona a pocos metros del comedor familiar, es su refugio, su conexión con la gente, y un lugar de disfrute desde hace nada menos que medio siglo.