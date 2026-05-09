Victoria.– La implementación de un nuevo esquema de pagos por parte de PAMI generó fuerte preocupación entre los médicos de cabecera, quienes advierten que las modificaciones ponen en riesgo la continuidad del sistema de atención a afiliados.

La doctora Daniela Portillo, médica del hospital local y presidenta del Círculo Médico, explicó que la situación se conoció de manera sorpresiva el pasado viernes, a partir de comunicaciones informales enviadas desde el organismo central.

“Sabíamos que iba a haber cambios, pero nunca imaginamos que fueran de esta magnitud”, señaló.

Hasta el momento, los profesionales trabajaban bajo un sistema mixto que incluía el pago de una cápita mensual mínima de 1.000 pesos, más el reconocimiento de prestaciones, actividades específicas e incluso capacitaciones. Sin embargo, con la nueva disposición, todo ese esquema fue unificado en un monto fijo de 2.100 pesos mensuales por afiliado, lo que generó un fuerte rechazo.

La profesional advirtió que ese valor resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de funcionamiento. “Es imposible sostenerlo. Para trabajar con PAMI se necesita una estructura administrativa importante, además de insumos, personal y gastos fijos como impuestos y seguros”, explicó.

A esto se suma que los pagos históricamente presentan un atraso de alrededor de tres meses, lo que agrava aún más la situación económica de los profesionales.

La médica también destacó que el sistema no contempla el trabajo adicional que implica la atención de estos pacientes, que en su mayoría pertenecen a sectores vulnerables y requieren un seguimiento constante, tanto dentro como fuera del consultorio.

En este contexto, los médicos impulsaron una medida de fuerza de 72 horas, aunque aclararon que se garantizó la atención de urgencias. Además, manifestaron su adhesión a reclamos que se están llevando adelante en distintas partes del país.

Desde el Círculo Médico informaron que fueron convocados a una reunión urgente en Paraná con autoridades del CBI (entidad que actúa como intermediaria en la provincia), donde esperan recibir precisiones sobre la implementación del nuevo sistema.

En el marco de una entrevista con Paralelo32, sostuvo que “hoy hay mucha incertidumbre porque ni siquiera todos los médicos recibieron la información oficial. Está todo en el aire”.

Otro de los cambios señalados es la eliminación de los distintos ítems que se abonaban por tareas específicas, como historias clínicas o controles, lo que ahora quedaría incluido dentro de la cápita general.

Finalmente, la profesional advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la calidad del servicio. “Lo más triste es que esto deteriora la atención y pone en riesgo nuestra posibilidad de seguir ejerciendo la profesión en estas condiciones”, concluyó.

La expectativa está puesta en las próximas reuniones, donde se definirá cómo continuará el vínculo entre los médicos y PAMI en un contexto de creciente tensión.

El Departamento Victoria actualmente atiende más de 5.000 afiliados, que muchas veces tienen que recurrir al nosocomio público porque los prestadores privados no atienden la obra social.

El riesgo –ante esta realidad- es que los profesionales renuncien al PAMI, lo que impactaría en la atención a los adultos mayores, un médico de cabecera que tiene asignado un cupo de 600 afiliados percibiría mensualmente 1,2 millones de pesos en todo concepto.