El deporte entrerriano contará con una nueva herramienta para acceder a recursos. La Ley de Mecenazgo Deportivo, recientemente sancionada, permitirá que empresas y personas realicen aportes destinados a clubes, instituciones y deportistas, con beneficios fiscales para quienes participen del régimen.

La norma también crea un Fondo Solidario del Deporte, que busca evitar que el acceso al financiamiento quede concentrado únicamente en los proyectos que logren conseguir patrocinadores privados.

La iniciativa fue destacada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes como una nueva herramienta dentro de la política deportiva provincial.

Cómo funcionará el Mecenazgo Deportivo

El régimen permitirá que personas físicas y jurídicas y empresas realicen aportes para financiar proyectos vinculados con clubes, instituciones y deportistas entrerrianos.

Quienes efectúen esos aportes podrán deducirlos de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un límite general establecido en el 12%.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la creación del Fondo Solidario del Deporte, que recibirá el 20% de los aportes realizados mediante el régimen de mecenazgo.

El objetivo es ampliar las oportunidades para aquellos proyectos que no consigan un patrocinio directo y favorecer una distribución más equilibrada de los recursos deportivos en el territorio provincial.

“Hay mucho potencial deportivo en Entre Ríos”

Durante una conferencia de prensa, Colello sostuvo que la nueva legislación forma parte de una política destinada a acompañar el desarrollo de los deportistas y las instituciones.

“En Entre Ríos verdaderamente hay mucho potencial en materia deportiva y lo que necesita ese potencial es un Estado que acompañe y que les brinde las herramientas para poder explotarse”, afirmó.

El funcionario también destacó el rol del Fondo Solidario y consideró que permitirá avanzar hacia un crecimiento más equilibrado del deporte entrerriano.

“A través de este fondo solidario, esta Ley de Mecenazgo va a consolidar un crecimiento equitativo y justo a lo largo y lo ancho de toda la provincia”, señaló.

La Secretaría de Deportes evaluará los proyectos

La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación de la nueva normativa. Entre sus funciones estará la evaluación y aprobación de los proyectos que busquen acceder al régimen.

Ahora resta avanzar con la reglamentación de la ley, etapa en la que deberán definirse los mecanismos concretos para su implementación.

Según se informó, se trabaja en una propuesta que será presentada al Consejo Provincial del Deporte (Coprode). La intención es establecer un procedimiento ágil y reducir al mínimo posible la carga burocrática.

La instrumentación se realizará a través de Mi Entre Ríos.

Una herramienta que apunta a todo el sistema deportivo

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de la normativa para clubes y deportistas de la provincia.

“Es la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano. Resume mucho más que una ley: viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”, afirmó.

El Mecenazgo Deportivo se suma a otras políticas que lleva adelante la provincia, entre ellas el seguro deportivo gratuito, los subsidios a la tarifa eléctrica para clubes, programas de becas y desarrollo deportivo y la reducción de costos de seguridad para eventos.

También se encuentra Ganá con tu Club, iniciativa mediante la cual el club elegido por quien compra una rifa recibe el 60% de los ingresos correspondientes.

Infraestructura y grandes eventos

La estrategia provincial también incluye obras de infraestructura y el impulso de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

Entre las acciones mencionadas se encuentran las mejoras en la iluminación de canchas de fútbol y la renovación integral a sistema LED del estadio Nafaldo Cargnel de Paraná.

A esto se suma la realización y proyección de grandes eventos deportivos en territorio entrerriano, como el Ironman en Gualeguaychú, el regreso del Turismo Carretera a Paraná, los Juegos ODESUR y el Mundial de Canotaje previsto para Gualeguaychú.

La apuesta oficial combina así financiamiento, infraestructura y grandes competencias, con el objetivo de fortalecer el sistema deportivo entrerriano y aprovechar además el movimiento económico y turístico que generan este tipo de acontecimientos.