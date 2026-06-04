Gabriel Carrasco atraviesa uno de los momentos más complejos de su lucha contra el cáncer. A través de un video difundido en redes sociales, explicó que los tratamientos realizados hasta el momento no estarían dando los resultados esperados y que sus médicos le recomendaron continuar la búsqueda de alternativas con especialistas de Buenos Aires.

Según relató, tras una reciente consulta con su equipo médico recibió una noticia difícil: las opciones disponibles en la región se encuentran prácticamente agotadas debido a la falta de especialistas para su tipo específico de tumor y a las limitaciones de los tratamientos farmacológicos existentes.

“Me estoy quedando sin tratamiento”, expresó Gabriel, al explicar que uno de los medicamentos utilizados no habría funcionado como se esperaba y que otro ya no puede administrársele debido a secuelas que le dejó anteriormente.

Ante este escenario, señaló que desde el primer momento le recomendaron consultar en centros especializados de Buenos Aires, particularmente en el Hospital Roffo, reconocido por su experiencia en oncología. De hecho, ya inició los trámites para concretar una consulta, aunque previamente debe realizarse nuevos estudios y análisis para actualizar su cuadro clínico y permitir que los especialistas determinen el área correspondiente para su atención.

Mientras avanza con esas gestiones, familiares y allegados impulsan distintas acciones solidarias para ayudarlo a afrontar los gastos que implica el proceso. Aunque la obra social cubre el tratamiento médico, explicó que existen numerosos costos adicionales vinculados a traslados, alojamiento, alimentación y otros aspectos necesarios para continuar con la atención.

En ese marco se organiza una venta solidaria de Riwwel Kuchen para el sábado 13 de junio, una propuesta que busca recaudar fondos para colaborar con los gastos derivados de los viajes y consultas médicas.

Gabriel también aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento que recibe diariamente de vecinos, amigos, familiares y personas que colaboran de distintas maneras.

“Hay que seguir viviendo, hay que seguir gestionando y seguir adelante”, manifestó, destacando la importancia del apoyo de la comunidad en este momento tan difícil.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo adquiriendo las tortas ofrecidas en la campaña solidaria o difundiendo la iniciativa para que llegue a más personas.