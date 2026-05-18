La segunda quincena de mayo se perfila con un marcado protagonismo del frío en gran parte de la Argentina. Los pronósticos de mediano plazo anticipan la persistencia de una circulación de aire del sector sur que continuará favoreciendo el ingreso de masas de aire frío sobre el territorio nacional, consolidando un escenario típicamente otoñal con temperaturas por debajo de los valores normales y reiteradas heladas.

Entre el 18 y el 25 de mayo, las anomalías térmicas negativas abarcarán especialmente al centro y norte del país. En regiones como la pampeana, el Litoral y sectores del norte argentino, los registros podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por debajo de los promedios habituales para esta época del año, generando jornadas notablemente más frías de lo habitual.

El panorama también estará marcado por la escasez de precipitaciones. Los modelos meteorológicos prevén lluvias deficitarias en amplias zonas del país, principalmente sobre la región pampeana, Cuyo, el NOA y parte del NEA. La limitada presencia de humedad en la atmósfera mantendrá condiciones estables y cielos mayormente despejados, reduciendo significativamente las chances de precipitaciones durante los próximos días.

En este contexto, las heladas volverán a ser protagonistas. Provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa experimentarán una elevada frecuencia de eventos de heladas, muchas de ellas de intensidad moderada a fuerte. En áreas rurales, las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los 0 °C, afectando especialmente a sectores productivos vinculados a la actividad agropecuaria.

Otro de los rasgos destacados será la marcada amplitud térmica diaria. Las tardes podrían mostrar cierta recuperación de temperatura gracias a la presencia del sol y al aire seco predominante; sin embargo, las noches y madrugadas continuarán siendo muy frías debido a la escasa nubosidad y la estabilidad atmosférica.

En nuestra región, el pronóstico anticipa una semana plenamente otoñal, con mañanas frías, tardes frescas y ausencia de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 18 de mayo comenzó con cielo despejado y bajas temperaturas, una tendencia que se mantendría durante gran parte de la semana.