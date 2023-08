Nogoyá.- Hace ocho años, la gran noticia para Máximo Valente fue ser seleccionado por el club Rosario Central, entidad que lo cobijó durante todo este tiempo que se desarrolló como jugador desde sus ocho años.

Ahora a Máximo se le presentó una oportunidad imperdible y no dudó en aprovecharla. Se convirtió en un jugador del FV Bonn Endenich, para el que ya realiza la pretemporada como jugador titular de cara a la competencia oficial.

El inicio de Máximo Valente no fue fácil, viajaba a Rosario para entrenar y formarse en la escuela de Rosario Central para recién a los once años ser elegido como parte del plantel que competiría en los torneos oficiales de AFA.

Su arribo a Alemania, se concretó gracias a sus tíos que ya residen en ese país y le permitieron realizar los trámites de ciudadanía.

Respecto al proceso de tomar la decisión de dejar Rosario Central, Máximo dijo a Entre Deportes: “uno con el tiempo se va dando cuenta, cuando sos importante y cuando no. Uno ve que van pasando los años y las oportunidades no aparecían. Siempre había alguien delante de mí, y no tenía la posibilidad de poder demostrar lo mío, por eso cuando cumplí los 18 años ya había tomado la decisión de salir de Central, ya que no veía tantas posibilidades de progresar”.

Al llegar a Alemania en marzo de este año, Máximo venía de recuperarse de una lesión por lo que le faltaba retomar el ritmo de los partidos. Se probó primero en el Colonia y luego en el FV Bonn Endenich, donde finalmente fue seleccionado.

Sobre el periodo de adaptación en tierras extranjeras, Máximo confiesa que el resto del equipo enseguida lo sumó al grupo y que lo más le cuesta es el idioma.

Ahora se encuentra en pre temporada, aguardando el inicio del calendario oficial de competencias.