Con un equipo reducido de producción, el sábado 23 de marzo se filmó la génesis de una serie ficcional basada en una de las historias de “Chicas Muertas”, uno de los libros de Non Fiction de la entrerriana Selva Almada, una de las escritoras más destacadas que tiene en este momento nuestro país.

“Estamos haciendo un demo para una serie que está en etapa de desarrollo y de escritura. Filmamos el demo como para que se entienda el clima que queremos para la serie, y también nos sirve para juntarnos y pensarla juntos”, explicó Maxi Schonfeld.

Por su parte, Selva Almada destacó que descubrió en Valle María un “lindo ambiente” para la historia que tienen para contar. “En realidad estamos escribiendo la historia entre Maxi, Florencia Álvarez, Rusi Millán Pastori y yo, aunque en realidad está inspirado en una de las historias de mi libro Chicas Muertas”, dijo.

“Mi libro es de no ficción, aunque la serie será de ficción. No tomamos ninguno de los casos del libro, sino que imaginamos una historia que transcurre en un pueblo pequeño. Por ser entrerrianos tres de nosotros, nos convoca esta tierra. Se trata de una historia que cuenta un femicidio que ocurre unos años antes del presente de la serie y que aparece como una revelación para uno de los personajes”, relató Selva Almada.