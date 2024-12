El Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, realizó un balance de la gestión del primer año del gobernador Rogelio Frigerio, destacando los desafíos enfrentados, los logros alcanzados y los objetivos a futuro. Enfatizó que la principal meta del gobierno provincial es “generar puestos de trabajo”, además de fortalecer la relación con el Gobierno Nacional, aunque aseguró que “se darán todas las peleas que se deban dar”.

Un inicio desafiante

Colello recordó las dificultades económicas con las que el gobierno asumió en diciembre de 2023: "Asumimos una gobernación que no estaba en condiciones de pagar los sueldos. A los pocos meses afrontamos un vencimiento de deuda en dólares que, de no haberlo gestionado, habría llevado a la provincia al default."

A pesar de este contexto adverso, destacó el esfuerzo de los entrerrianos para estabilizar la situación financiera: "Evitamos que este avión que venía a pique lo haga. Ordenamos las cuentas públicas y comenzamos un proceso de siembra, consolidando los pilares de desarrollo que necesita la provincia."

Relación con el Gobierno Nacional

Sobre el vínculo con el Ejecutivo Nacional, liderado por Javier Milei, Colello señaló que es “respetuosa”, pero dejó claro que el gobierno provincial no renunciará a sus reclamos históricos: "Frigerio es el primer gobernador que presentó un juicio ante la Corte Suprema por la deuda de la Caja de Jubilaciones, que asciende a 150 mil millones de pesos. También hemos reclamado los excedentes de Salto Grande."

Enfoque en el desarrollo económico

El Secretario General subrayó que el gobierno tiene un norte claro: la generación de empleo genuino. Al respecto, afirmó: "El gobierno debe apoyar a quienes producen, invierten y generan empleo, quitando trabas que dificulten su desarrollo. La revolución que necesitan la provincia y el país debe ser protagonizada por los que apuestan al trabajo genuino."

Además, comparó la situación del empleo público en Entre Ríos con otras provincias:

"En Entre Ríos, el 50% del empleo formal es público, mientras que en Santa Fe y Córdoba ronda entre el 20% y el 25%. Este es un indicador de que necesitamos potenciar nuestra economía productiva."

Colello destacó el impacto de los créditos productivos del Consejo Federal de Inversiones, a través de los cuales los entrerrianos han tomado alrededor de 5 mil millones de pesos para inversiones.

Apertura y futuro político

En cuanto a la dinámica política, resaltó la solidez de Juntos por Entre Ríos como el frente más grande del país, con 30 agrupaciones, y aseguró que el diálogo y el consenso son fundamentales para la gestión. Asimismo, subrayó que su enfoque está en la gestión y no en aspiraciones electorales: "Tengo el foco puesto en las responsabilidades que me encomendó el gobernador. No es momento de hablar de candidaturas, sino de consolidar el trabajo que estamos realizando."

Reflexión final

Colello expresó el compromiso del gobierno de dejar una provincia mejor que la recibida: "Si logramos romper la inercia de que cada gobierno deje las cosas peor que el anterior, sentiré que hicimos bien las cosas. Entre Ríos tiene todo para crecer, y vamos a cosechar lo que hemos sembrado."