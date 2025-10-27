En declaraciones a Radio de la Plaza (Paraná), el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, analizó el resultado de las elecciones legislativas y destacó que el resultado “refleja el convencimiento de los argentinos de no volver al populismo ni al kirchnerismo”, y remarcó que “el verdadero protagonista del triunfo es la gente”.

“El pueblo eligió seguir apostando a un modelo basado en el esfuerzo, la constancia y el orden. No fue un cheque en blanco para nadie, sino una muestra de confianza hacia una Argentina que intenta gastar menos de lo que entra y terminar con la inflación y el déficit”, expresó el funcionario.

Colello subrayó que el gobierno provincial asume los resultados “con humildad y responsabilidad”, al tiempo que reafirmó las prioridades de la gestión: salud, educación e infraestructura. En ese sentido, indicó que en 20 meses de gestión se intervino el 30% de los hospitales y de las escuelas y se trabaja para alcanzar el 100% antes del fin del mandato. También destacó la obtención de 350 millones de dólares en financiamiento para obras estratégicas como rutas, puertos y caminos rurales.

Consultado sobre la relación con el gobierno nacional, el secretario valoró los avances en dos temas históricos: la deuda por la Caja de Jubilaciones y la actualización del pago por la energía de Salto Grande, que significará ingresos adicionales por 20 mil millones de pesos para la provincia. “No pedimos más de lo que nos corresponde; solo queremos que se cumpla la Constitución. Si Nación hace lo que debe, Entre Ríos puede sostener una muy buena gestión”, afirmó.

De cara al futuro, Colello insistió en la necesidad de mantener el diálogo con todos los sectores. “La Argentina no se saca adelante desde posturas mesiánicas. Hay que escuchar también a quienes no nos votaron. Nosotros siempre tuvimos una postura diálogo, siempre convocamos a la oposición porque pensamos que a la Argentina y a la provincia la tenemos que sacar adelante, entre todos; aún en los matices”.