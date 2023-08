Sergio Massa arribó este jueves a la capital provincial en donde estará hasta mañana para participar del evento por el Día Nacional de la Industria. Y fue durante el lanzamiento del PreViaje 5 que el candidato a presidente de Unión por la Patria que se refirió al desempeño que el oficialismo tuvo en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto.



Tras agradecerle al gobernador Gustavo Bordet por el recibimiento, Massa hizo lo propio con el intendente de la capital provincial: “Gracias intendente o gobernador más votado de la provincia de Entre Ríos”, disparó para luego hironizar sobre la información que circuló en los medios porteños sobre el desempeño de Bahl en las Primarias.



“En los medios de Buenos Aires no salió como el más votado, pero en los medios de acá contaron la verdad. Salió el candidato a gobernador más votado. En realidad el domingo contaron una cosa y cuando se enteraron de la verdad no contaron más nada”, insistió, para luego, durante la conferencia de prensa, afirmar que “el mejor intendente de Paraná va a ser el mejor gobernador de Entre Ríos”.



El funcionario nacional aprovechó entonces que agradecerle a “todos los entrerrianos y entrerrianas que también me acompañaron y me permitieron ser el candidato a presidente más votado de la provincia de Entre Ríos”.



“No puedo dejar de agradecerles a los entrerrianos y entrerrianas que me acompañaron a pesar de lo difícil que nos toca vivir, de las dificultades que tenemos como país y de la crisis que tenemos que atravesar y que está terminando y nos permite mirar un 2024 y un futuro mucho mejor, todavía la estamos pasando y la estamos pasando y mucho más quienes menos tienen”, finalizó.



Lo cierto es que según el escrutinio definitivo dado a conocer este jueves Massa obtuvo en Entre Ríos 187.228 sufragios y aventajó por casi 5 mil votos a Javier Milei y unos 14 mil a Patricia Bullrich.



En tanto, Adán Bahl obtuvo 274.478 votos, casi 6 mil votos más que Rogelio Frigerio de Juntos por Entre Ríos quien obtuvo 268.630, y fue el segundo candidato más votado. Muy atrás quedó Sebastián Etchevehere de La Libertad Avanza con 105.334 y Pedro Galimberti también de Juntos por Entre Ríos con 57.715 votos.