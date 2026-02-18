A través de un comunicado difundido bajo el título “Mensaje a la Asamblea Legislativa: ‘Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad’”, los legisladores opositores señalaron que existe una “distancia” entre la agenda urgente de los entrerrianos y la descripción realizada por el titular del Ejecutivo.

Críticas al balance de gestión

En el documento, el bloque sostuvo que el discurso oficial consistió en “una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores”, presentados —según indicaron— con un “pretendido carácter fundacional”.

Los diputados cuestionaron que no hayan tenido la relevancia esperada “temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia”, entre los que mencionaron la caída del poder adquisitivo de los salarios, la menor producción, el freno de la economía y el deterioro en la calidad de los servicios públicos.

En materia de obra pública, afirmaron que la ejecución actual “con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior” y calificaron como “casi nula” la construcción de viviendas sociales, lo que consideraron “el punto más crítico de esta desinversión”.

Rol de la oposición y reforma previsional

Desde el bloque señalaron que, como oposición, han acompañado “responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción”. No obstante, advirtieron que, superada ya la mitad del mandato, “los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”.

Asimismo, sostuvieron que la actual gestión provincial llegó al gobierno “con expectativas y objetivos muy altos”, pero que transcurrida más de la mitad del mandato “no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores”.

En relación con el anuncio de una reforma previsional, los legisladores reafirmaron su compromiso de participar en el debate y aseguraron que su prioridad será “el resguardo de los derechos de los entrerrianos”.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

En el tramo final del comunicado, el bloque vinculó la situación provincial con las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor”, señalaron.

Según expresaron, “es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”.

De este modo, el bloque justicialista fijó posición frente al mensaje del gobernador y anticipó que mantendrá una postura crítica durante el nuevo período legislativo, en particular en los debates vinculados a la situación económica y al sistema previsional provincial.