La expansión de la industria energética argentina podría abrir una oportunidad para recuperar parte del talento profesional que en los últimos años desarrolló su carrera en otros países.

Un relevamiento realizado por NUMAN, firma especializada en búsqueda de talento industrial, entre 183 profesionales argentinos del sector que trabajan en el exterior, señala que el 54% considera probable o muy probable volver a trabajar en Argentina durante los próximos tres años.

Dentro de ese grupo, un 14% ya analiza activamente la posibilidad de regresar, mientras que otro 40% estaría dispuesto a hacerlo si aparece una oportunidad laboral adecuada.

El dato adquiere relevancia frente a las necesidades de personal especializado que plantea el crecimiento de la actividad energética en el país, particularmente en áreas vinculadas con Vaca Muerta, gas natural licuado (GNL), infraestructura, almacenamiento y generación e interconexión eléctrica.

Qué buscan quienes podrían regresar

El relevamiento muestra que el eventual regreso no depende exclusivamente del salario. La propuesta profesional, el nivel de responsabilidad y las condiciones de previsibilidad también aparecen entre los factores determinantes.

Entre las condiciones que podrían incentivar el retorno, los profesionales consultados señalaron:

85% prioriza acceder a un cargo ejecutivo o directivo.

prioriza acceder a un cargo ejecutivo o directivo. 65% considera necesaria una compensación en moneda dura.

considera necesaria una compensación en moneda dura. 48% valora la cobertura de los gastos de relocalización familiar.

valora la cobertura de los gastos de relocalización familiar. 47% espera un paquete de remuneración equivalente al que recibe actualmente en dólares.

espera un paquete de remuneración equivalente al que recibe actualmente en dólares. 42% considera importantes las garantías contractuales.

considera importantes las garantías contractuales. 21% estaría dispuesto a aceptar una remuneración menor si el proyecto profesional resulta suficientemente atractivo.

El estudio plantea así un escenario en el que las empresas argentinas deberán competir no solamente por salario, sino también por proyectos, responsabilidades, estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional.

Profesionales con experiencia internacional

Los perfiles consultados tienen una trayectoria significativa dentro de la industria energética. El 55% cuenta con más de 20 años de experiencia, mientras que el 56% reside en el exterior desde hace más de una década.

Además, el 55% trabaja en áreas vinculadas con la exploración, perforación y producción de petróleo y gas.

Seis de cada diez profesionales consultados están radicados en Norteamérica y Europa. Estados Unidos aparece como el principal destino individual, con el 26% de los casos.

Para NUMAN, esta experiencia adquirida en otros mercados puede transformarse en un activo para los proyectos argentinos si existen condiciones capaces de incentivar el regreso.

“Observamos flujo de talento virtuoso más que una fuga de profesionales, porque la experiencia lograda en otros mercados puede convertirse en un activo para proyectos locales”, explicó Daniel Urman, director y cofundador de la firma.

El vínculo con Argentina se mantiene

La distancia no implica desconexión con la industria nacional.

Según el relevamiento, el 71% de los profesionales consultados sigue diariamente o semanalmente las noticias relacionadas con el sector energético argentino. Entre quienes ocupan posiciones de dirección o nivel C-Level, el porcentaje alcanza el 74%.

La disposición a regresar también es mayor entre los perfiles de mayor jerarquía. Sólo el 4% de los profesionales C-Level descarta volver a Argentina, mientras que entre quienes ocupan puestos de jefatura o coordinación ese porcentaje llega al 20%.

“La disposición a regresar existe, pero muchas veces falta la posición que la active”, sostuvo Leandro di Nardo, cofundador de NUMAN.

La energía necesitará más trabajadores hacia 2030

El desafío de atraer profesionales con experiencia se relaciona con las perspectivas de crecimiento de la industria.

De acuerdo con las proyecciones citadas en el relevamiento, el sector energético podría necesitar entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales hacia 2030 para actividades vinculadas principalmente con perforación, fractura y operaciones.

La incorporación de personal no estará limitada a los oficios tradicionales de la industria. La transformación tecnológica también está generando nuevas necesidades en áreas como automatización, gestión de datos, digitalización y mejora de procesos.

El crecimiento de la actividad energética plantea así una doble necesidad: generar nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, contar con profesionales especializados capaces de asumir operaciones cada vez más complejas.

En ese escenario, los argentinos que construyeron experiencia profesional en otros mercados podrían convertirse en una fuente de talento para acompañar la expansión de la industria nacional.