Los datos fueron presentados por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer). El informe estadístico, elaborado en base a información aportada por los municipios y organizada por microrregiones, indica que entre alojamientos hoteleros y parahoteleros la ocupación promedio fue del 66 por ciento, con un total de 2.085.383 visitantes.

El relevamiento también señaló que el gasto diario promedio por turista fue de 102.243 pesos, lo que se tradujo en un movimiento económico estimado en 173.544.237.691 pesos, reflejando el fuerte impacto del turismo en las economías locales y en el entramado productivo entrerriano.

Distribución equilibrada en toda la provincia

En cuanto a la distribución territorial, la microrregión Tierra de Palmares encabezó los niveles de ocupación con el 76 por ciento. Le siguieron Pueblos y Aldeas del sur entrerriano con el 66 por ciento y Caminos del Palacio con el 60 por ciento. Completaron el mapa Caminos Costeros y Lomadas y Humedales con el 55 por ciento, Salto Grande con el 54 por ciento, Río Nativo con el 49 por ciento y Rincones del Centro con el 37 por ciento, evidenciando un movimiento turístico equilibrado en todo el territorio provincial.

Fiestas y eventos, el gran motor del verano

El desempeño de enero estuvo fuertemente impulsado por el calendario de fiestas y eventos, que incluyó siete celebraciones de alcance nacional. Entre ellas se destacaron la Fiesta Nacional del Carnaval del País, la Fiesta Nacional del Lago, la Fiesta Nacional de la Sandía, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore, la Fiesta Nacional del Lino, la Fiesta Nacional de la Playa y el Triatlón Internacional de La Paz.

A estas propuestas se sumó un nutrido calendario de celebraciones provinciales y regionales, con fuerte protagonismo de los eventos vinculados a los ríos y espacios naturales, como la Fiesta del Sol y del Río en Valle María, la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza y en el balneario Thompson de Paraná, la Fiesta del Turista en Colón y la Fiesta del Campamentista en San José, entre otras.

Un trabajo articulado para sostener el crecimiento

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que “más allá de nuestros paisajes, ríos, termas y propuestas naturales, el gran motor del movimiento en la provincia es el calendario de eventos y fiestas populares, que permite mostrar la identidad y las bondades de cada destino, y distribuir el turismo en todo el territorio”.

En la misma línea, subrayó que “estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado, tanto en la generación de propuestas como en la promoción turística”, y remarcó que “la articulación permanente es clave para sostener el crecimiento y seguir posicionando a Entre Ríos como un destino competitivo y de calidad”.

El balance de enero muestra un nivel sostenido de actividad a lo largo de todo el mes, con picos asociados a los principales eventos y una presencia constante de turistas en las distintas microrregiones. En este contexto, las perspectivas para febrero son positivas, con un buen nivel de reservas y el impulso adicional del fin de semana largo de Carnaval, que permitirá consolidar una temporada de verano favorable para Entre Ríos.