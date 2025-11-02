La tradicional Maratón de la Avicultura volvió a convocar a una multitud este sábado, consolidándose como uno de los eventos deportivos y comunitarios más importantes de la región. Más de 600 personas participaron de la edición 2025, que tuvo su epicentro en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, con pruebas de 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros recreativos, aeróbicos y caminata familiar.

El intendente Marcelo Cerutti encabezó la largada, dando el inicio oficial al evento al hacer flamear la bandera de la Ciudad de Crespo, gesto que marcó el comienzo de una jornada cargada de energía, camaradería y espíritu deportivo.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, contando con el invalorable apoyo de sectores públicos y privados que hicieron posible una puesta en escena impecable.

Ganadores generales

En la distancia principal de 10 kilómetros, Carlos Johnson, oriundo de Monte Vera (Santa Fe), se impuso con una marca de 32 minutos y 2 segundos, dominando con amplitud la competencia masculina. Entre las mujeres, la victoria fue para Ximena Simeone, de Puerto Yerúa, quien cruzó la meta en 37 minutos y 24 segundos.

Clasificación General 10 km Mujeres

Ximena Simeone (Puerto Yerúa) – 37:24 Daniela Penoni (Chajarí) – 38:44 Johanna Falcon (San Salvador) – 38:49 Silvina Muñoz (Viale) – 39:44 Solange Tropini (Crespo) – 39:59

Clasificación General 10 km Varones

Carlos Johnson (Monte Vera) – 32:02 Santiago Zabala (Aranguren) – 32:57 Juan Cruz Bustos (Seguí) – 33:15 Mateo Coria (Libertador San Martín) – 34:10 Martín Rodríguez (Paraná) – 34:20

Destacados locales

Entre los corredores crespenses, Solange Tropini se llevó el primer puesto femenino con un tiempo de 39:59, mientras que Walter Jacob fue el mejor entre los varones, registrando 35:21.

Podio Crespo – 10 km Mujeres

Solange Tropini – 39:59 Sheila Waigel – 42:32 Araceli Gottig – 49:28 Gianella Strich – 49:58 Melisa Derfler – 50:59

Podio Crespo – 10 km Varones

Walter Jacob – 35:21 Augusto Masset – 37:38 Fabricio Fernández – 38:23 Daian Usinger – 38:38 Christian Heffele – 39:41

Una fiesta del deporte y la comunidad

La Maratón de la Avicultura 2025 no solo reunió a atletas de élite, sino también a familias, aficionados y vecinos que participaron de la caminata y las actividades recreativas. El evento se desarrolló en un clima festivo y de gran participación ciudadana, reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza a Crespo.