El viernes último concluyó la convocatoria a grupos y elencos de artes escénicas de la provincia para participar del 37° Encuentro Entrerriano de Teatro organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Se presentaron 63 obras escénicas provenientes de ciudades de toda la provincia entre las que se puede mencionar a Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Villaguay, Gualeguaychú, Villa Elisa, San José, Viale, Crespo, Chajarí, Concordia y Colón. El evento se realizará en La Histórica entre el 25 y el 28 de agosto, concretando así la tercera edición presencial desde que se recuperó la fiesta del teatro entrerriano en 2019.

Diversos géneros estarán presentes en esta selección: títeres, danza teatro, clown, teatro callejero, match de improvisación, y circo.

El Jurado integrado por Sandra Franzen, dramaturga y directora de Santa Fe; Mario Martínez, director y escenógrafo entrerriano; y Julieta Vigo, dramaturga y directora también de Santa Fe tendrán a cargo la selección de 12 espectáculos que conformarán la programación del año 2022. El veredicto del jurado se dará a conocer el 21 de julio.

Cabe destacar que la organización del Encuentro ofrece a los elencos seleccionados -además del pago de un cachet artístico por su trabajo-, la posibilidad de alojarse durante todos los días del Encuentro y participar de capacitaciones, charlas e intercambios.

Impulso al teatro independiente entrerriano

La recuperación del Encuentro Provincial de Teatro, que tuvo lugar en 2019, demostró el interés del Gobierno de Entre Ríos por promover la profesionalización del sector e impulsar la proyección de las y los artistas entrerrianos. Al mismo tiempo, el alto acompañamiento de los diferentes públicos de la costa del Uruguay, puso de manifiesto la gran valoración al arte escénico, en especial al teatro independiente.