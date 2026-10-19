Este martes 20 de octubre, abogados de todo el país elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de intervenir en la selección y disciplina de los jueces nacionales y federales, además de administrar los recursos del Poder Judicial de la Nación.

En Entre Ríos hay 4.120 profesionales con matrícula federal habilitados para votar. Los comicios se desarrollarán en cinco ciudades de la provincia, de manera simultánea, entre las 9:00 y las 18:00.

La distribución del padrón informado es la siguiente:

Paraná: 2.001 electores.

2.001 electores. Concepción del Uruguay: 733 electores.

733 electores. Concordia: 599 electores.

599 electores. Gualeguaychú: 438 electores.

438 electores. Victoria: 349 electores.

Cuatro listas compiten por la representación de la abogacía

En la elección competirán cuatro listas. Una de ellas es la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento.

La agrupación presentó siete compromisos relacionados con la selección de magistrados, la independencia judicial, la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas y la modernización de la Justicia.

“Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales. Sabemos lo que significan las demoras, las dificultades para cobrar nuestros honorarios y la falta de respuestas. Por eso es importante que participemos de esta elección y que nuestros representantes conozcan la realidad de la profesión”, expresó Sarmiento.

El debate por la selección de jueces

Uno de los principales temas de la elección es el mecanismo de selección de magistrados. Desde la Lista 3 plantean la necesidad de reducir la discrecionalidad en los concursos, respetar el orden de mérito y equiparar la valoración de los antecedentes profesionales de los abogados independientes con los de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.

En esa línea, Biglieri sostuvo que buscan que la experiencia profesional de los abogados tenga el mismo reconocimiento que los antecedentes de los funcionarios judiciales. También propone reducir el peso de las entrevistas personales en la calificación final de los concursos.

La Lista 3 está vinculada con la colegiatura federal de los abogados y reúne a distintas agrupaciones, entre ellas Abogados en Acción, espacio liderado por la actual consejera Jimena de la Torre, y Abogados por Argentina.

Según la información difundida por el espacio, durante los últimos cuatro años impulsaron iniciativas relacionadas con la transparencia en la selección de magistrados, el cumplimiento de la ley de honorarios profesionales y el control del desempeño judicial.

“Los abogados necesitamos una representación que conozca las distintas realidades de nuestra profesión, que escuche a los colegios de todo el país y que rinda cuentas de sus decisiones. Hemos trabajado para que estos temas estén presentes en la agenda del Consejo de la Magistratura y sabemos que todavía hay muchos desafíos pendientes”, señaló Sarmiento.

Dónde consultar el lugar de votación

Los profesionales habilitados deberán consultar el padrón electoral antes de concurrir a votar para confirmar dónde les corresponde hacerlo.

La consulta puede realizarse a través de los siguientes canales:

Abogados en Acción: https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/

https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/ WhatsApp: +54 9 11 5633-1757.

+54 9 11 5633-1757. FACA: sitio web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

La elección definirá quiénes representarán a la abogacía en un organismo que cumple un papel central en la selección y el control de los magistrados del sistema judicial nacional.