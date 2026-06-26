Con el compromiso de representar a sus escuelas y aportar ideas para mejorar la ciudad, más de 40 estudiantes de escuelas secundarias de Crespo asumieron este jueves como concejales juveniles durante la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante Juvenil, realizada en el Salón Municipal.

La experiencia permite que adolescentes de distintas instituciones educativas vivan de cerca el funcionamiento del Concejo Deliberante, aprendan cómo se elaboran las ordenanzas y participen de debates sobre temas que afectan a la comunidad.

Durante la ceremonia, los jóvenes prestaron juramento, eligieron a las autoridades del cuerpo y conformaron los bloques con los que trabajarán durante este año.

Aprender haciendo política, más allá de los partidos

El intendente Marcelo Cerutti destacó que el programa representa una oportunidad para que los estudiantes conozcan desde adentro cómo funcionan las instituciones democráticas.

"Es un ejercicio muy valioso para que los chicos comprendan cómo trabaja la Municipalidad, cómo funciona un cuerpo legislativo y cómo se construyen los acuerdos a través del diálogo y los reglamentos", señaló.

Además, remarcó que cada edición deja propuestas interesantes surgidas de la mirada de los jóvenes.

"Siempre aparecen muy buenos proyectos y debates. Es una experiencia que fortalece la participación ciudadana y ayuda a desarrollar habilidades que les servirán en el futuro", sostuvo.

Mucho más que presentar proyectos

Además de debatir iniciativas para la ciudad, quienes integran el Concejo Deliberante Juvenil desarrollan herramientas que luego podrán aplicar en distintos ámbitos de su vida.

Hablar en público, defender una idea con argumentos, trabajar en equipo, respetar opiniones diferentes y conocer cómo funciona la administración pública son algunos de los aprendizajes que ofrece el programa.

La presidenta del Concejo Deliberante, María Jacinta Eberle, destacó especialmente el acompañamiento de las instituciones educativas y de los docentes asesores.

"Sin el compromiso de las escuelas y, especialmente, de los docentes que acompañan este proceso fuera del horario escolar, esta experiencia no sería posible", expresó.

También resaltó que el trabajo conjunto beneficia tanto a los estudiantes como a quienes los orientan.

"La práctica legislativa deja aprendizajes muy importantes. Los jóvenes crecen en su formación y nosotros, como docentes, también aprendemos junto a ellos", afirmó.

Escuelas participantes

En esta edición participan estudiantes de las siguientes instituciones educativas de Crespo:

Instituto Sagrado Corazón D-5.

Instituto Comercial Crespo D-5.

Escuela Secundaria Nº 60 "Bicentenario".

Escuela Secundaria Nº 74 "Walter Heinze".

ESJA Nº 33 "Alberto Nusimovich".

ESJA Nº 97 "Isabel González".

ESJA Nº 240 "Comercial Crespo".

Durante los próximos meses, los concejales juveniles trabajarán en comisiones, debatirán proyectos y realizarán sesiones similares a las del Concejo Deliberante de la ciudad. La iniciativa busca que los jóvenes no solo conozcan cómo se toman las decisiones públicas, sino que también descubran que sus ideas pueden transformarse en propuestas concretas para mejorar la comunidad.