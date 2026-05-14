Estudiantes de 5° y 6° grado de distintas escuelas entrerrianas participan semanalmente de experiencias educativas innovadoras que integran contenidos escolares, tecnología e inteligencia artificial. La propuesta, que ya alcanzó a más de 1.200 chicos en lo que va del año, se desarrolla en MiradorTec y apunta a transformar las formas de aprendizaje mediante herramientas digitales e interactivas.

Durante cada jornada, los alumnos trabajan contenidos de historia, lengua y matemática a través de actividades inmersivas y dinámicas participativas que incorporan nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Además, exploran el uso de inteligencia artificial y desarrollan habilidades vinculadas al pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana y que tendrán un rol central en el futuro laboral, promoviendo al mismo tiempo nuevas metodologías de enseñanza.

El programa es impulsado por el gobierno de Entre Ríos junto al Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Becario y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), como parte de una estrategia orientada a ampliar oportunidades de formación e innovación educativa en toda la provincia.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de acercar estas herramientas a las nuevas generaciones. “Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, innovar y prepararse para el mundo en el que viven, incorporando tecnología de manera inteligente y acompañando a los docentes en ese proceso”, expresó.

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, señaló: “Donde antes se pensaba un edificio para oficinas públicas, hoy tenemos un espacio para que las nuevas generaciones aprendan y se vinculen con la tecnología”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, remarcó el carácter innovador de la propuesta. “Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que está llevando adelante este tipo de experiencias, incorporando inteligencia artificial para transformar la manera de aprender y preparar a los chicos para los desafíos del futuro”, afirmó.

Desde el gobierno provincial sostienen que estas experiencias representan un paso importante hacia una educación más vinculada con la innovación, la inclusión digital y las competencias que demandan los nuevos escenarios tecnológicos.