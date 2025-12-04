Crespo- Los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, con la organización de “Riders Entre Ríos”, en el Parque del Lago, se realizará el “RidersFest 2025”, que convocará a amantes de las motos de numerosas ciudades de Entre Ríos, otras provincias y países vecinos. Se espera la presencia de más de mil participantes.

La actividad comenzará el 6 a partir de las 15.00, donde quedará habilitado el predio. Allí habrá más de 40 stands relacionados a motos, incluyendo concesionarios de la zona y ocho importantes marcas que llegarán a mostrar sus productos. A las 19.00 comenzará la presentación de bandas de rock en el escenario preparado para la ocasión.

El domingo, el programa continuará a las 14.00, con una propuesta similar a la del día anterior. En ambas jornadas, se realizarán sorteos con importantes premios: una moto 110 CC 0 km, cascos e indumentaria. “Entre todos los que paguen su entrada se harán todos los sorteos. Hoy la moto que sorteamos cuesta alrededor de 2 millones de pesos, para tomar dimensión. Y entre la cantidad de cascos e indumentaria que sorteamos, hacemos un total de inversión de alrededor de 10 millones de pesos”, indicó a Paralelo32, Cristian Copello, a cargo de la organización

Detalles

En la parte gastronómica, habrá diez food truck (restaurante móvil), en su mayoría de Crespo y la zona. Dentro del predio se contará con tres carpas, mesas y 400 sillas. “La oferta gastronómica estará a la altura de las mejores exposiciones. Queremos que así sea en cuanto a la demanda que habrá, con cantidad, calidad y buena imagen, en una ciudad prolija como es Crespo. Y será la actividad gastronómica permanente, teniendo en cuenta que estaremos recibiendo visitantes todo el tiempo. La gente podrá comer rico, disfrutar de bebidas frías y descansar un poco en este espacio especialmente preparado. Todos los precios serán módicos, razonables, no queremos que nadie se quede afuera y que no puedan disfrutar”, detallaron.

Los tickets para las entradas se venden online a $10.000, pudiendo pagar con Mercado Pago o transferencia. Y pagando ese precio pueden ingresar ambos días. Presentándose con el documento en mano, el crespense podrá ingresar en forma gratuita. Y si quiere participar de los sorteos simplemente abona una entrada de $5.000”, informó.

Los días del evento, además, se venderán entradas en puerta “La idea es que las familias nos acompañen y vean el lado más lindo de la moto”, dijo Copello, invitando también a los comercios y empresas de la zona a sumarse a esta propuesta en la que pueden mostrar sus productos a personas de todo el país. “Crespo en esos días tendrá muchos visitantes, gente que ya está reservando sus hospedajes”.

Aclaraciones

“No es un Motoencuentro, es un espacio para disfrutar en familia, una gran feria en un espacio emblemático para la ciudad. Es mototurismo para los que nos gusta viajar en moto. Es una gran expo que genera un encuentro de amantes de las motos, la mecánica, los motores. Tendrá música, gastronomía, stands para recorrer, actividades para toda la familia, con el objetivo de difundir esta pasión por la moto”, dijo Copello al sintetizar lo que traen a la ciudad.

Opinó que “Es una forma de generar turismo, por eso hay que defender estas propuestas. Es gente que llega a la ciudad, consume en Crespo, recorre comercios, se aloja en Crespo y la zona, genera un derrame económico importante, es una forma de generar turismo para la ciudad y para el comercio”.

Y sumó que “Habrá diversión, actividades comerciales, una gran despedida de año del mundo de las motos. Habrá proveedores y fábricas de grandes marcas que estarán presentes con sus stands oficiales. Se harán test drives, ferias de artesanos, articulando familias y motos. Son más de cuarenta stands, desde remeras hasta escapes específicos para motos específicas, habrá de todo y para todos los públicos”.

“Tendremos diez bandas, varias locales, tocando con excelentes shows que incluirán tributos a Queen, Los Redondos, clásicos de las mejores bandas de rock del país, otras que hacen su show con canciones propias y grupos que harán hasta música latina y temas de Ángela Leiva. Es una mezcla interesante para llegar a todos, fomentando mucho a la ciudad de Crespo en la oferta cultural que tendremos. Habrá bandas el sábado por la noche y el domingo por la tarde”, cerró.

Agradeció además a la Municipalidad de Crespo, que aporta muchísimo a la logística integral que necesita un evento de tamaña magnitud. Más información en Instagram: riderfest