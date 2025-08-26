El gobierno de Entre Ríos entregó esta semana títulos de propiedad a más de 100 familias de 15 barrios de la ciudad de Victoria, en el marco del Plan de Regularización Dominial que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

El acto se realizó en el Salón del Concejo Deliberante y fue encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la intendenta de Victoria, Isa Castagnino. También participaron el viceintendente Andrés Marchese, el vocal del IAPV Aníbal Steren, la directora regional Candela Temon, concejales y funcionarios locales.

Seguridad jurídica para las familias

Durante la ceremonia, las familias beneficiadas recibieron las escrituras que las convierten en propietarias definitivas de sus hogares. “Es fundamental continuar con estas políticas, que brindan seguridad jurídica y consolidan el derecho a la vivienda de las familias entrerrianas”, subrayó el ministro Schneider.

En la misma línea, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó que cada entrega de escrituras “representa un paso más en el objetivo de que todas las familias de la provincia puedan acceder a la documentación que las reconoce como dueñas legítimas de sus viviendas”.

Un trabajo conjunto

Para la implementación del Programa de Regularización Dominial, el IAPV articula acciones con diversas instituciones: el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles intervienen en las mensuras; mientras que el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno colaboran en la confección de las escrituras.

Un paso hacia la integración urbana

Con esta entrega, el gobierno provincial busca avanzar en la integración urbana y social, garantizando a las familias la tranquilidad de contar con la titularidad de sus hogares. “Es un derecho básico que transforma la vida de las familias y fortalece el arraigo en cada comunidad”, remarcaron desde el organismo provincial.