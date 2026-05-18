La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Crespo y la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), en el marco de un trabajo articulado que busca fortalecer el desarrollo del atletismo provincial, promover la capacitación técnica y generar espacios de encuentro para jóvenes deportistas.

La actividad comenzó a las 9:00 y convocó a más de 100 participantes provenientes de Crespo, Paraná, Colonia Avellaneda, Cerrito, Bovril, Oro Verde y Villaguay, quienes compartieron una intensa jornada de entrenamientos específicos, evaluaciones y competencias amistosas.

El campus contó además con la presencia de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron la importancia de este tipo de propuestas para el crecimiento del deporte entrerriano y la formación de nuevos talentos.

Cerutti destacó el valor formativo y social del deporte

Durante la jornada, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, remarcó la importancia de generar espacios de capacitación y encuentro para la comunidad deportiva.

“Es una buena oportunidad para la camaradería y la capacitación, contando con la presencia de muchos atletas, entrenadores y profesores”, expresó el mandatario local.

Asimismo, Cerutti sostuvo que desde el municipio se busca “fomentar y respaldar la actividad deportiva como un hábito saludable para la persona y la sociedad”. En ese sentido, destacó que este tipo de campus permiten no solo mejorar aspectos técnicos mediante entrenamientos específicos, sino también “detectar futuros talentos deportivos”.

El jefe comunal también acompañó el recorrido realizado por las instalaciones deportivas municipales, particularmente por el edificio ‘Adolfo Decoud’, ubicado dentro del predio del Campo Municipal de Deportes Yapeyú, que comprende espacios de alojamiento, gimnasio y áreas saludables destinadas al desarrollo deportivo y recreativo.

Trabajo articulado entre provincia, municipios y federaciones

Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes de Entre Ríos, explicó que estas acciones forman parte de una política deportiva provincial orientada a descentralizar la capacitación y potenciar el trabajo regional.

El funcionario señaló que los denominados ‘Centros de Entrenamientos Móviles’ comenzaron a gestarse mediante convenios firmados entre el Gobierno provincial y distintas disciplinas deportivas.

“En conjunto con los municipios y las federaciones trabajaremos por regiones y realizaremos las evaluaciones correspondientes, llevando adelante una cultura básica de política deportiva de intercambio para mejorar”, afirmó Uranga.

Desde la organización destacaron que este sistema permitirá acercar herramientas de formación y evaluación a diferentes puntos de la provincia, generando igualdad de oportunidades para atletas y entrenadores.

FADER anunció nuevas sedes para los próximos campus

El presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), profesor Aníbal Lanz, valoró el trabajo conjunto entre provincia, municipios y federación para concretar este tipo de encuentros.

“Con estos Campus, que realizamos de manera conjunta federación, municipio y provincia, pretendemos que cada deportista se lleve conceptos importantes y nuevos conocimientos para incorporar a su rendimiento”, expresó.

Además, adelantó el cronograma de futuras actividades previstas para este año. Según informó, los próximos encuentros se realizarán en:

Federal, el 27 de junio

Concordia, el 2 de octubre

Concepción del Uruguay, el 14 de noviembre

La intención de la federación es continuar fortaleciendo el atletismo en todo el territorio provincial mediante instancias de formación técnica, evaluación y competencia.

Una jornada de aprendizaje y proyección deportiva

Las actividades deportivas fueron coordinadas por los profesores Sergio Alfonsini, Pablo Dorsmich y Alan Espinosa, con la colaboración de Iván Alanis, Marcelo Barreto y el atleta cerritense Nazareno Sassia, representante olímpico argentino y una de las figuras destacadas del atletismo nacional.

La presencia de Sassia fue especialmente valorada por los jóvenes participantes, quienes pudieron compartir entrenamientos y experiencias con un deportista de trayectoria internacional.

Durante la tarde se desarrolló además un certamen amistoso destinado a las categorías Mini, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, permitiendo que los atletas pudieran aplicar en competencia parte de los conceptos trabajados a lo largo de la jornada.

Desde la organización calificaron al encuentro como “sumamente positivo” y destacaron el gran potencial observado en muchos de los jóvenes atletas presentes, aspecto que permite proyectar con optimismo el futuro del atletismo entrerriano.

Sobre el cierre del campus, cada delegación recibió presentes institucionales, mientras que los profesores obtuvieron certificados de participación en reconocimiento a su labor y compromiso con el desarrollo deportivo. Además, el municipio ofreció una merienda saludable para todos los asistentes.

Visita al estadio Arena Celeste

En el marco de la agenda desarrollada durante la jornada sabatina, las autoridades provinciales y locales también visitaron el estadio ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural.

La comitiva fue recibida por Gabriel Bernhardt, presidente de la institución, junto a dirigentes e integrantes de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley.

Durante el encuentro, los presentes destacaron la concreción de este moderno espacio deportivo, pensado para impulsar el crecimiento de la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo como un proyecto deportivo, educativo y comunitario.