En el marco de la cuarta noche del Carnaval de Nogoyá, y ante un destacado marco de público que colmó el circuito del Boulevard Sarmiento, fue elegida la nueva Representante del Carnaval Nogoyaense 2026. La distinción recayó en Martina Santucho, postulante de la comparsa Maymará.

La elección se desarrolló durante el fin de semana como uno de los momentos más esperados de la jornada, que combinó desfile de comparsas, música y la participación de vecinos y visitantes que acompañaron el evento.

El jurado también otorgó otras distinciones: Denise Gómez Turi, de la comparsa Forzza Annonima, fue elegida Primera Acompañante; Lucía Seeling, de Samba Lelé, obtuvo el reconocimiento como Segunda Acompañante; Carla Guadalupe Durán, representante de Pirata Di Samba, fue distinguida como Miss Espíritu Carnavalesco; y Mailén Medrano, de Batulazy, recibió el título de Miss Simpatía.

La nueva representante encabezará durante el año las actividades vinculadas al carnaval local, uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad, que cada temporada reúne a comparsas, artistas y público de toda la región.