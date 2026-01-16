El Héroe del Revés
Martín Vivanco y su lucha por la vida en una ciudad golpeada
Ante la alarmante seguidilla de suicidios, el creador del movimiento Hombre de la Calle relata cómo un rumor infundado y el miedo mediático casi lo llevan a quitarse la vida en los ‘90 • Advierte así sobre el poder influenciador de las palabras, y ofrece su propia superación como una mano tendida.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ÉSTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar