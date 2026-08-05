En la antesala de una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee, el escritor, ensayista y docente Martín Kohan destacó la importancia de generar espacios públicos que promuevan el encuentro con la literatura y despierten el interés por la lectura, especialmente entre las nuevas generaciones.

El autor consideró que toda iniciativa orientada a acercar los libros a la comunidad representa una oportunidad para formar nuevos lectores y fortalecer el vínculo con la cultura.

La Plaza Borges como puerta de entrada a la literatura

Consultado sobre la decisión de bautizar como Plaza Borges a un espacio público de Paraná, Kohan valoró el significado de este tipo de propuestas culturales y sostuvo que pueden convertirse en un primer contacto con uno de los mayores escritores argentinos.

"Todo aquello que pueda invitar a la lectura, convocar a la lectura y abrir desafíos de lectura es bienvenido", afirmó.

En ese sentido, explicó que un gesto cotidiano, como descubrir el nombre de una plaza, puede despertar la curiosidad de quienes aún no conocen la obra de Jorge Luis Borges.

"Si el nombre de una plaza sirve para que alguien pase y diga: '¿Quién era Borges? ¿Qué hizo? ¿Escribió libros? ¿Dónde están? Vamos a comprar uno', funcionó bien", señaló.

Borges: admirado, pero muchas veces poco leído

Durante la entrevista, Kohan también reflexionó sobre la relación que muchos lectores mantienen con la obra de Jorge Luis Borges.

Según explicó, el enorme prestigio del autor terminó generando, en algunos casos, una distancia innecesaria.

"Se produjo una admiración que, paradójicamente, inhibía la lectura. Como si su obra fuera tan extraordinaria que muchos sintieran que no estaban en condiciones de leerla", expresó.

Para el escritor, esa percepción debe revertirse entendiendo que la complejidad literaria constituye un desafío y no un obstáculo.

El papel de los docentes en la formación de lectores

Kohan, que además desarrolla una extensa trayectoria como docente universitario, destacó el rol que cumplen los educadores para acercar la literatura a niños, adolescentes y jóvenes.

Consideró que la tarea de la escuela consiste en brindar herramientas para que los estudiantes pierdan el temor frente a textos considerados complejos.

"La complejidad y la exigencia son desafíos para la lectura. Los docentes tenemos un papel muy importante formando lectores, brindando herramientas para que ese 'no puedo leerlo' se transforme en una invitación a leer", sostuvo.

Leer para comprender el mundo

Más allá del valor artístico de la literatura, Kohan afirmó que la lectura también constituye una herramienta fundamental para interpretar la realidad.

En ese sentido, señaló que detenerse en las palabras permite desarrollar una mirada crítica sobre los discursos, las representaciones sociales y las distintas formas de comprender el mundo.

Para el escritor, leer no solo amplía el universo cultural de las personas, sino que fortalece su capacidad de análisis frente a los múltiples mensajes que circulan en la sociedad.

Paraná Lee vuelve a reunir a escritores y lectores

Las reflexiones de Martín Kohan llegan en la previa de una nueva edición de Paraná Lee, la Feria del Libro de la capital entrerriana, que volverá a reunir a escritores, editoriales, investigadores y lectores en torno a una amplia programación de presentaciones, charlas, talleres y actividades culturales.

El encuentro se consolida año tras año como uno de los principales espacios de promoción de la lectura en Entre Ríos, generando un punto de encuentro entre autores y público, con el objetivo de acercar la literatura a toda la comunidad.