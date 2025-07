El director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, cuestionó duramente la reciente decisión del Gobierno nacional de quitarle la autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y advirtió que la medida representa “un grave error que pone en riesgo el desarrollo científico y técnico del sector agropecuario”.

En declaraciones públicas, Martiarena expresó su preocupación no solo por la pérdida de independencia del INTA, sino también por la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Según el dirigente, ambas decisiones “afectan directamente al productor y comprometen el futuro de la innovación agropecuaria en el país”.

“Con esta resolución, el INTA pierde su autarquía, en una medida que finalmente se concretó y que desde nuestra entidad venimos denunciando desde hace tiempo. Es un error enorme. De ahora en adelante, cualquier desarrollo o investigación deberá pedir permiso al Ministerio de Economía, lo que ralentiza todo el proceso científico y técnico”, afirmó Martiarena.

Aportes estratégicos del INTA en Entre Ríos

Martiarena subrayó la importancia de los aportes que el INTA realiza a nivel regional, poniendo como ejemplo algunas de las estaciones experimentales ubicadas en Entre Ríos. Destacó el laboratorio de avicultura de avanzada en Concepción del Uruguay, la preservación del germoplasma de citrus en Concordia, así como los desarrollos tecnológicos en ganadería y radares agrícolas en Paraná.

“Todo esto ahora dependerá del esfuerzo del productor para sostenerse”, advirtió el dirigente. “El INTA ha proporcionado herramientas fundamentales sin distinguir entre grandes o pequeños productores. Ha sido un motor de equidad y progreso para todo el sector agropecuario”.

Críticas a la falta de diálogo y al impacto administrativo

Martiarena remarcó que desde la FAA vienen advirtiendo sobre el riesgo de este tipo de decisiones, pero que sus reclamos no fueron escuchados. “Nada justifica este desguace basado en supuestas cuestiones administrativas. Como señaló nuestra presidenta Andrea Sarnari, no supieron o no quisieron escucharnos”, afirmó.

También alertó sobre las dificultades operativas que traerá la pérdida de autarquía: “Van a tener que rearmar todos los presupuestos. Todo será más complejo y más lento, en un contexto ya marcado por una gran burocracia”.

Preocupación por la desaparición del INASE

En referencia a la disolución del INASE, Martiarena advirtió que se abre un escenario peligroso en relación a la propiedad intelectual y la regulación del uso de semillas.

“Esto va a generar una complicación adicional, ya que no habrá quien regule esos temas. Sin un organismo estatal que actúe como contrapeso, las presiones del mercado –especialmente de actores extranjeros– pueden volverse muy dañinas para el productor argentino”, señaló.

Un llamado a la reflexión

Para Martiarena, el desmantelamiento de estos organismos estratégicos representa una pérdida estructural para el agro argentino, con consecuencias que podrían sentirse en los próximos años si no se revierte la medida. “El conocimiento, la investigación y la tecnología aplicada al campo no pueden estar supeditados a decisiones centralizadas ni a lógicas de corto plazo”, concluyó.

La Federación Agraria Argentina anunció que continuará reclamando activamente para que el Gobierno nacional restablezca la autonomía del INTA y garantice la institucionalidad del INASE, entendiendo que ambas entidades son pilares del desarrollo agropecuario argentino.