El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, realizó un balance positivo de la primera edición de “Pulso Tierra”, participó de la Asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en París y expresó su preocupación por un reciente fallo judicial que modificó las distancias de aplicación de fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera.

Tecnología al alcance del productor

Al referirse a “Pulso Tierra”, el evento realizado en Córdoba que reunió a más de 750 participantes, Martiarena destacó la convocatoria y el perfil de las tecnologías presentadas.

Según explicó, muchas veces los productores asocian la innovación tecnológica con herramientas de difícil acceso o alejadas de la realidad cotidiana de las explotaciones agropecuarias. En ese sentido, valoró la posibilidad de mostrar desarrollos aplicados a los procesos productivos que generan mejoras concretas en los sistemas actuales de producción.

“A veces el productor mira la tecnología como cosas que vuelan o tractores que se manejan solos y la ve lejos de su chacra. Estas son tecnologías aplicadas que brindan un impacto sustancial a la producción que hacemos hoy”, señaló.

La situación sanitaria internacional

Tras participar de la Asamblea de la OMSA en París, Martiarena compartió algunas de las conclusiones surgidas de los debates vinculados a la sanidad animal a nivel global.

Entre los principales temas abordados mencionó la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la influenza aviar y la resistencia a los antimicrobianos. En ese contexto, advirtió que el escenario sanitario internacional presenta desafíos importantes para los países con fuerte perfil ganadero.

“La realidad también es mostrar cómo está el mundo en cuestiones de aftosa, que es lo que nos interesa debido a nuestra intensa actividad ganadera, en donde la realidad nos marca un contexto global difícil”, expresó.

El dirigente sostuvo que Argentina continúa siendo reconocida internacionalmente por la eficiencia de su sistema sanitario, basado en el trabajo conjunto entre productores, entes sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Como ejemplo, comparó el avance de las campañas de vacunación en Argentina con la situación de Sudáfrica, país que actualmente enfrenta dificultades para controlar focos de fiebre aftosa.

“Sudáfrica lleva tres meses vacunando y no ha podido llegar al millón de cabezas, mientras que en Argentina, en el término de dos meses, vacunamos más de 45 millones de animales. Eso tiene que ver con un sistema que viene aceitado desde hace muchos años”, afirmó.

Cambios en la campaña de vacunación

Martiarena también se refirió a la campaña de revacunación contra la fiebre aftosa que se desarrollará entre el 8 de junio y el 10 de julio.

Explicó que en esta oportunidad estará dirigida exclusivamente a terneros y terneras, una modificación que obligará a los productores a adaptarse a nuevos esquemas de manejo y movimientos de hacienda.

“No es tan complicado. Solo entender que hay que cambiar la fecha, que por ahí nos dicen que el año que viene volvemos para atrás, a ser marzo y octubre, como estábamos acostumbrados”, indicó.

Asimismo, remarcó la importancia de mantener un sistema sanitario sólido frente a la expansión de la cepa SAT-1 del virus de la fiebre aftosa, detectada en distintos países.

“Nosotros rápidamente podemos dar respuesta e inmunizar la hacienda. Y eso es gracias al sistema que se viene trabajando hace 30 años, que tendrá errores y virtudes, pero no deja de ser un gran acierto”, sostuvo.

Críticas al fallo judicial

Otro de los temas abordados fue la resolución dictada por la vocal María Fernanda Miotti, de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, que dispuso el cese de aplicaciones fitosanitarias y restableció las distancias mínimas de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera.

Martiarena cuestionó la medida y consideró que genera incertidumbre para los productores.

“Es algo irracional, máxime si hablamos de que la aplicación nunca se realizó en Colonia Ensayo”, afirmó.

Según relató, el productor involucrado había cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo la presentación de la documentación correspondiente y la notificación previa a las autoridades comunales.

“El productor hizo el aviso 48 horas antes de hacer la aplicación, se presentó en la comuna, hizo todo en forma correcta. Los metros que había que hacer, los productos que iba a utilizar, todo en el marco de la ley”, sostuvo.

Para el dirigente federado, este tipo de resoluciones afectan la previsibilidad y la seguridad jurídica necesarias para el desarrollo de la actividad productiva.

“Entendimos que con la ley estábamos tranquilos, que el productor iba a poder producir, pero la realidad nos indica que no es tan así”, concluyó.