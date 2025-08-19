Clima
Martes con tormentas: gran parte de Entre Ríos bajo alerta naranja
Este martes Entre Ríos atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles que afectan a la mayoría de los departamentos de la provincia, con pronósticos que incluyen tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, actividad eléctrica, granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Zonas más comprometidas
En horas de la madrugada y mañana del martes, los departamentos Gualeguay, Nogoyá, Paraná, Villaguay, La Paz y Diamante pasarán de alerta amarilla a naranja, lo que implica la posibilidad de tormentas más severas. Se esperan acumulados de agua entre 50 y 100 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.
En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el alerta amarilla rige desde la madrugada y se extenderá hasta la tarde, con lluvias intensas pero de menor volumen acumulado (hasta 70 mm).
Por su parte, en Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay, el alerta amarilla rige durante la mañana, pero hacia la tarde pasará a nivel naranja. Allí se prevén lluvias fuertes con valores acumulados de entre 70 y 80 mm, que localmente podrían ser superados.
Extensión regional del fenómeno
El SMN señaló que las condiciones de inestabilidad abarcarán una vasta región del país: el centro y norte de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero.
Recomendaciones de prevención
Defensa Civil recuerda a la población tomar recaudos básicos ante este tipo de fenómenos:
Evitar circular por calles anegadas.
No refugiarse bajo árboles ni postes durante tormentas eléctricas.
Retirar de balcones y patios objetos que puedan volarse.
Revisar desagües pluviales en viviendas.
Seguir de cerca las actualizaciones del SMN y de los organismos locales.