Este martes Entre Ríos atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles que afectan a la mayoría de los departamentos de la provincia, con pronósticos que incluyen tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, actividad eléctrica, granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Zonas más comprometidas

En horas de la madrugada y mañana del martes, los departamentos Gualeguay, Nogoyá, Paraná, Villaguay, La Paz y Diamante pasarán de alerta amarilla a naranja, lo que implica la posibilidad de tormentas más severas. Se esperan acumulados de agua entre 50 y 100 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.

En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el alerta amarilla rige desde la madrugada y se extenderá hasta la tarde, con lluvias intensas pero de menor volumen acumulado (hasta 70 mm).

Por su parte, en Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay, el alerta amarilla rige durante la mañana, pero hacia la tarde pasará a nivel naranja. Allí se prevén lluvias fuertes con valores acumulados de entre 70 y 80 mm, que localmente podrían ser superados.

Extensión regional del fenómeno

El SMN señaló que las condiciones de inestabilidad abarcarán una vasta región del país: el centro y norte de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero.

Recomendaciones de prevención

Defensa Civil recuerda a la población tomar recaudos básicos ante este tipo de fenómenos:

Evitar circular por calles anegadas.

No refugiarse bajo árboles ni postes durante tormentas eléctricas.

Retirar de balcones y patios objetos que puedan volarse.

Revisar desagües pluviales en viviendas.

Seguir de cerca las actualizaciones del SMN y de los organismos locales.