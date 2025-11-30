El ex gobernador entrerriano Mario Moine (1991-1995) dialogó con el portal Debate Abierto y realizó un amplio análisis del panorama nacional y provincial tras los recientes procesos electorales. Destacó la moderación del presidente Javier Milei, evaluó la situación económica de corto y mediano plazo y apuntó con dureza contra la dirigencia del Justicialismo, a la que responsabilizó por una “desaparición lenta pero progresiva” debido a su incapacidad para abordar la problemática de la corrupción.

Un escenario nacional marcado por la consolidación del oficialismo

Moine sostuvo que los resultados electorales representan un fortalecimiento para el Gobierno Nacional. Según su interpretación, Javier Milei contará con un mayor número de legisladores en ambas cámaras, lo que le permitirá depender menos de alianzas circunstanciales y reducir la posibilidad de que se deroguen Decretos de Necesidad y Urgencia.

“Esto es positivo, ya que resulta muy difícil gobernar con un Congreso en contra”, afirmó.

También destacó un cambio en el comportamiento del Presidente, señalando que Milei “recibió un cachetazo muy fuerte y demostró autocrítica”. Aseguró que su estilo más moderado y reservado facilitó acuerdos con gobernadores, incluso con mandatarios justicialistas que, según Moine, coinciden con el rumbo económico adoptado.

Proyecciones económicas: inflación a la baja y crecimiento a partir de 2027

De cara al futuro, Moine anticipó un horizonte alentador. Estimó que la inflación podría ubicarse entre el 15 y el 16% en 2026, y llegar al 6 o 7% en 2027. Con ese descenso, proyectó tasas de interés anuales del orden del 16 o 17%, lo que —remarcó— reactivaría el crédito a largo plazo, permitiendo financiamientos similares a los de países desarrollados.

El ex mandatario pronosticó que Argentina “va a despegar en 2027” y podría alcanzar un crecimiento sostenido del 7 u 8% anual durante varios años.

En ese escenario, consideró clave la sanción de dos reformas estructurales: la flexibilización laboral y la reforma impositiva.

Reforma laboral e indemnizaciones: su visión

Respecto de la reforma laboral, Moine adelantó su apoyo a la idea de crear un fondo indemnizatorio financiado por las empresas mediante un aporte del 6% de la masa salarial, un esquema similar al de la libreta de la construcción. Argumentó que el sistema actual puede poner en jaque a pequeñas firmas, señalando que indemnizar a un empleado con dos décadas de antigüedad puede costar entre 35 y 40 millones de pesos.

Jubilaciones en Entre Ríos: un cambio inevitable

Moine también reclamó una reforma en la Caja de Jubilaciones provincial. Sostuvo que los retiros a los 52, 55 o 57 años resultan insostenibles y propuso elevar la edad jubilatoria entre 5 y 7 años, aplicándolo de forma progresiva durante un período de 7 u 8 años.

Situación provincial: luces y sombras para Entre Ríos

En el plano local, consideró que Entre Ríos podría tener un buen 2026, aunque advirtió que el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta importantes desafíos en materia de salud y educación. Calificó como “error grosero” la salida del ex ministro de Salud, Guillermo Grieve.

Según Moine, la mejora provincial dependerá en gran medida de que se logre acceder a 300 millones de dólares para obra pública.

Duras críticas al peronismo: “está condenado por la corrupción”

Definiéndose como peronista, Moine dedicó un extenso tramo de la entrevista a cuestionar la actualidad del PJ. Afirmó que el movimiento atraviesa un proceso de “desaparición lenta pero progresiva”, no por su doctrina histórica, sino por “el nivel de corrupción y el silencio de su dirigencia”.

Cuestionó que en los intentos de autocrítica del partido no se mencione a figuras condenadas o imputadas, entre ellas Cristina Fernández, Alberto Fernández, Sergio Urribarri o los cuestionamientos a Gustavo Bordet. “¿Por qué ninguno quiere hablar de corrupción?”, se preguntó.

Contrapuso esa actitud con la expulsión de dirigentes como José Carlos Halle (Maya) por competir fuera del partido, mientras —dijo— se guarda silencio sobre quienes fueron condenados judicialmente.

Un pedido final: eliminar los fueros legislativos

Moine también reclamó la eliminación de los fueros de los legisladores nacionales. Aseguró que ya no se utilizan para garantizar libertad de expresión, sino “para esconderse de los hechos de corrupción”.

A sus 76 años, el ex gobernador afirmó que se mantiene alejado de la política activa, limitándose a acompañar con su opinión los debates públicos.