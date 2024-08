El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, ofreció un análisis detallado sobre la situación económica actual del país durante su participación en el programa radial “Lo que queda del día” de Oíd Mortales Radio (Concordia). Grinman afirmó que la caída de la actividad económica se ha detenido y que ahora se encuentra en una meseta, aunque no anticipa una recuperación rápida.

Según Grinman, el sector de comercio y servicios ha logrado mantener la estabilidad laboral en comparación con otros sectores, lo que es una señal positiva en medio de la incertidumbre económica. “La caída ya se detuvo hace unos 30 días más o menos, y ahora lo que estamos transitando es una meseta”, explicó Grinman. “Primero hay que aclarar, nosotros nunca vimos, y yo lo expresé allá por el mes de febrero, una recuperación en V corta como se decía al comienzo de esta nueva gestión”, agregó.

Grinman enfatizó la importancia de generar confianza y modernizar el marco laboral para incentivar la creación de empleo y la formalización de trabajadores. En este contexto, criticó los bloqueos sindicales y subrayó que, aunque el consumo no se ha reactivado, el modelo económico implementado por el gobierno es adecuado dadas las circunstancias del país.

El presidente de la CAC destacó que, aunque la economía no muestra una recuperación uniforme en todos los sectores, algunas actividades específicas han experimentado una leve mejoría mes contra mes. “La duda ahora es cuánto va a ser el largo de la meseta”, dijo Grinman. “Si tengo que hacer alguna presunción de qué es lo que va a pasar en el futuro: vamos a tener una recuperación de la economía muy tranquila, la recuperación no va a ser extraordinaria, no por lo menos en este año, y también va a depender mucho de lo que suceda, con lo que se necesita en el país, que es levantar el cepo”, vaticinó.

Grinman también mencionó el impacto del Impuesto País, que finalizará el 31 de diciembre, y otros temas de reacomodamiento económico. “Pero insisto, cuando me refería a que lo peor que ya pasó, es que hubo una caída pronunciada, pero ya no hay más para abajo”, remarcó.

En cuanto a la situación del empleo, reveló que las mediciones indican un leve crecimiento en el sector de comercio y servicios. “A diciembre del 2023, había 4.219.160 trabajadores registrados formalmente. La última medición que tenemos, es de mayo, hay 4.226.000 trabajadores”, detalló. Aunque reconoció que otros sectores, como la construcción y algunas áreas de la industria, han sufrido caídas más significativas, Grinman destacó la estabilidad del sector comercio y servicios en términos de empleo.

A pesar de la estabilidad laboral, Grinman reconoció que los comerciantes no están contentos con las ventas actuales. “Si me preguntás si el comerciante hoy está contento porque está vendiendo, la respuesta es: ‘no, para nada’”, expresó. Sin embargo, señaló que los comerciantes son conscientes de la necesidad de mantener el modelo actual para la recuperación económica del país.

Sobre la reactivación del consumo, Grinman explicó que aún no se ha producido y que llevará tiempo. “Tiene que recomponerse la masa salarial a través de las paritarias. Tiene que bajar la inflación”, indicó. También criticó la impaciencia de los argentinos por soluciones rápidas, destacando la necesidad de un enfoque a largo plazo.

Grinman defendió el modelo económico actual, resaltando la importancia de la libertad económica y la iniciativa privada dentro de un marco democrático. “Nosotros lo que defendemos es el modelo, porque la Cámara que yo presido es una Cámara liberal que tiene 100 años”, afirmó.

Finalmente, Grinman instó a tener paciencia y a soportar las dificultades actuales para lograr una recuperación sostenible. “Si salen las cosas como tienen que salir correctamente, la Argentina va a ser un país extraordinario para vivir. Ahora, si este modelo fracasa, agarrate…”, concluyó.

La entrevista completa revela la compleja situación económica del país y la cautelosa esperanza de recuperación que tienen algunos sectores, subrayando la importancia de la estabilidad y las reformas estructurales para el futuro de Argentina.