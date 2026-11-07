La presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, participó junto al gobernador Rogelio Frigerio y al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, del acto inaugural de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrolla hasta este domingo 8 de noviembre en el Predio Ferial de la ciudad.

Durante su discurso, la dirigente destacó el valor de la actividad avícola para la economía entrerriana y nacional, reivindicó el legado de los pioneros y planteó los principales desafíos que enfrenta el sector. Entre ellos, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la competitividad mediante cambios tributarios, infraestructura y políticas públicas que acompañen la producción.

“Esta fiesta es mucho más que un encuentro. Es nuestra identidad, nuestra historia y, sobre todo, una expresión de lo que somos capaces de construir cuando trabajamos juntos”, expresó Gallinger al dar la bienvenida a las autoridades, productores, expositores y visitantes.

La avicultura como motor de desarrollo

La titular de la Asociación destacó que Entre Ríos concentra más del 50% de la producción avícola nacional y señaló que detrás de esa participación existe una amplia cadena de valor integrada por empresas, productores, trabajadores, comercios, profesionales y familias.

También vinculó el crecimiento de la actividad con la incorporación de tecnología, innovación, genética y conocimiento, además de la articulación con universidades e institutos de investigación.

“La avicultura del presente es conocimiento aplicado, pero también es, y seguirá siendo, una expresión de nuestra cultura del trabajo”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, Gallinger reconoció especialmente a los pioneros que iniciaron la actividad y a las mujeres avícolas, a quienes definió como protagonistas fundamentales en el desarrollo de las granjas y las industrias.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia modelos productivos más sustentables y destacó el acompañamiento de la Asociación al proyecto de bioenergía previsto para Crespo. “Producción y cuidado ambiental no son caminos opuestos: deben avanzar juntos”, afirmó.

El reclamo por el IVA y los Ingresos Brutos

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con los pedidos que la entidad presentó en julio pasado, durante la Cena Anual de la Avicultura, ante autoridades provinciales y legisladores nacionales.

Gallinger recordó que la Asociación solicitó dos medidas consideradas prioritarias para mejorar la competitividad del sector:

La reducción del IVA al 10,5% para la producción de aves de postura, huevos y ovoproductos.

La eliminación de Ingresos Brutos para los productores integrados de carne aviar.

La dirigente señaló que, hasta el momento, no recibieron respuestas concretas ni avances sobre esos planteos.

“Lo mencionamos con respeto a quienes legislan y los tiempos de la política, pero reafirmando nuestro reclamo con firmeza”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que los productores invierten diariamente, asumen riesgos, generan empleo y producen alimentos, por lo que necesitan condiciones que les permitan continuar creciendo y proyectando sus empresas.

Gallinger también reclamó un Estado que acompañe la actividad con políticas favorables a la producción, infraestructura adecuada y servicios esenciales de calidad.

“Necesitamos rutas y caminos en condiciones, educación y salud que estén a la altura de las necesidades de nuestra gente”, manifestó.

Jóvenes, formación y futuro productivo

La presidenta de la Asociación convocó especialmente a los jóvenes a acercarse y participar de la institución, al considerar que su incorporación es necesaria para proyectar el futuro de la actividad.

“Necesitamos sus ideas, su energía y su mirada innovadora”, expresó.

También planteó que el desarrollo de la región debe generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar, emprender y desarrollar sus proyectos de vida en Crespo y las localidades cercanas.

En ese marco, destacó la continuidad de espacios impulsados por la entidad, como el Seminario Internacional, la Cena Anual de la Avicultura y la Semana Internacional del Huevo, que permiten intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena.

Articulación entre el sector público y privado

Gallinger destacó el trabajo conjunto entre la Asociación, la Municipalidad de Crespo, las empresas y las instituciones para organizar la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Consideró que el crecimiento del evento es resultado de la construcción de acuerdos y del diálogo entre los distintos sectores, más allá de sus diferencias.

“El desarrollo no se construye desde un solo sector. Es una responsabilidad compartida”, afirmó.

También agradeció a los expositores, empresas auspiciantes, clubes locales a cargo de la gastronomía, instituciones civiles y públicas, trabajadores y medios de comunicación que acompañan la celebración.

Un reconocimiento especial estuvo dirigido a las familias de quienes integran la comisión organizadora, por el acompañamiento durante los meses de preparación.

Al cerrar su discurso, Gallinger sostuvo que el objetivo de la entidad es ofrecer una fiesta cada vez mejor y mostrar a los visitantes el perfil productivo de la ciudad.

“Porque esta no es solamente la fiesta de la avicultura. Es la fiesta de la producción, de la industria, de la ciencia, de la tecnología, del comercio y, fundamentalmente, de nuestra gente”, concluyó.

La dirigente invitó a disfrutar de las tres jornadas de la celebración y convocó a continuar trabajando “con orgullo por nuestro pasado, compromiso con nuestro presente y confianza en el futuro”.