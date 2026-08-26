El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, y Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, participaron este martes de un panel debate sobre el futuro del trabajo industrial en las provincias del interior en un contexto de reconversión de las políticas económicas locales y globales.

En el marco del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, durante la Expo Industrias y Servicios 2026, Gabur explicó: “Corrientes viene trabajando con un programa de Gobierno para generar empleo y lo estamos logrando a pesar de todas las dificultades que venimos sufriendo”.

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“Las políticas nacen como consecuencia de la necesidad de Corrientes de generar empleo y que no vengan a buscarlo a Buenos Aires. Somos una provincia esencialmente productiva, agraria y ganadera. Tenemos grandes extensiones de campo. Somos el tercer productor de ternero. Pero la mirada que tuvo el Gobierno de Corrientes es generar valor agregado a todo el potencial agrícola”, añadió.

Y dijo: “Y lo estamos logrando. Tenemos 550 mil hectáreas en forestación, de las cuales el 70 por ciento son pinos y el 30 por ciento eucaliptos. Y el gran desafío era darle valor agregado a esa forestación. Hoy tenemos el aserradero más grande de Argentina con capitales austríacos y belgas que generó más de 350 puestos de trabajo”. Luego, precisó que si antes el 70 por ciento de la madera salía sin valor agregado del país, ahora ese número bajó a tan sólo el 30 por ciento.

“Estamos viajando por el mundo. Necesitamos más inversiones en las provincias y estamos abiertos a que lleguen. Necesitamos inversiones en frigoríficos. Dar valor agregado dentro de la provincia, porque hacemos los terneros, pero la carne sale cortada de otras provincias”, afirmó.

Sobre cómo hacen para evitar una crisis de empleo, sostuvo: “Nosotros tenemos subsidios y créditos especiales para reconversiones que llevan el traslado de algunas empresas a los parques industriales, donde tienen la infraestructura a disposición del desarrollo industrial”. “Estamos haciendo equilibrio: si perdemos un puesto laboral, tratamos de buscar que otras industrias resurjan y puedan tomar esos puestos de trabajo de aquellas empresas que no pueden sostenerse”, dijo.

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Por su lado, Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, dijo: “Todo cambio de sistema como el que estamos viviendo, y no sólo tiene que ver con el nivel interno, sino con un mundo que se reconfigura, abre nuevas oportunidades. Y no hablo sólo de la actividad minera, sino de otras actividades vinculadas al sector agroindustrial”.

Y dijo: “El 17 por ciento de nuestro producto se explica por la industria manufacturera. Por más de que el 18 por ciento de las exportaciones son de origen mineral. En términos de empleo los números se repiten. En términos de quién es el principal empleador formal. Ahora bien, cuando uno hace doble click, la principal actividad es el sector de alimentos y bebidas”.

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“Lo que ha ocurrido en el país en los últimos años limitó a nuestra industria y a nuestro sector de alimentos. Porque es un sector que depende del mercado externo. San Juan exporta pasas de uva. Y eso hace que Argentina sea el séptimo a nivel mundial. Pero uno piensa que es un producto primarizado y no lo es: yo los invitaría a ver una instalación de procesamiento de pasas de uva”, afirmó.

Y sumó: “Hoy tenemos una gran oportunidad porque podemos incorporar tecnología y volver a mercados que se habían cerrado por la política externa del país. Esa oportunidad la tenemos. Estamos trabajando para recuperarlos con una visión clara: no queremos ser una provincia que sólo depende de la minería. Está claro que va a ser una locomotora. Pero buscamos que sea una llave”.

Finalmente, sobre el apoyo a las industrias locales, explicó: “En San Juan acompañamos a sectores en el proceso de reconversión. Esto no resuelve el problema de la coyuntura del corto plazo, pero así logramos ser una de las pocas provincias que logró crear empleo formal en un contexto donde cayó en el país”.