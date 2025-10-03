Cada 3 de octubre se celebra en gran parte de América Latina el Día del Odontólogo, en recuerdo a la fundación en 1917 de la Federación Odontológica Latinoamericana. La fecha busca homenajear a quienes, con paciencia y dedicación, sostienen una de las profesiones más vinculadas al cuidado de la salud y, a la vez, al bienestar emocional de las personas.

En Crespo en Vivo, la periodista Carina Haberkorn conversó con la odontóloga crespense Mariana Tealdi, quien compartió anécdotas, reflexiones y vivencias de su trayectoria profesional.

“Para mí lo más lindo es ver al paciente sonreír después de mucho tiempo. Que te agradezca, que te mande una foto feliz diciendo *me devolviste la sonrisa*”, contó con emoción Tealdi, al explicar qué la motiva cada día en el consultorio.

La profesional recordó cómo desde niña soñaba con ser odontóloga, y cómo finalmente encontró en esa vocación un camino de servicio: “El dolor no espera, por eso muchas veces el trabajo va más allá de un horario. Es una profesión con un costado humano muy fuerte”.

Durante la charla no faltaron anécdotas pintorescas, como la de una paciente que intentó reparar su prótesis dental pegándole un caracol blanco en lugar de un diente verdadero, o aquella que prefirió coserla con tanza antes que arriesgarse con la gotita. Historias que, entre risas, muestran también la creatividad y la desesperación que suele generar el “temido” dolor de muelas.

Tealdi también destacó su trabajo con niños y personas con discapacidad, un ámbito donde el vínculo humano es tan importante como la técnica: “Cada paciente trae consigo un mundo de historias, ansiedades y temores. Por eso no solo hay que arreglar un diente, sino acompañar a la persona en todo lo que carga detrás de esa consulta”.

La odontóloga, madre de cinco hijos y reconocida en la comunidad, cerró con una frase que resume el espíritu de la profesión: “Si devolvemos sonrisas, ya es motivo suficiente para celebrar”.