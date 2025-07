La noche del jueves en La Voz Argentina tuvo una protagonista indiscutida: María Paz Velázquez, una joven artista de Crespo, que deslumbró al jurado y al público con una conmovedora versión de “Love in the Dark”, de Adele. Su interpretación fue tan intensa y emocional que logró que Lali Espósito y el dúo Miranda giraran sus sillas para sumarla a sus equipos.

Conmovida hasta las lágrimas, María Paz expresó con la voz temblorosa: “¡Ay Dios mío! ¡Esto no parece real! Muchas gracias”.

Lali fue la primera en elogiar su actuación, resaltando no solo su talento vocal, sino también su sensibilidad artística. Juliana Gattas, vocalista de Miranda, también mostró su admiración con una frase que quedó resonando en redes sociales: “Muy hermosa, una voz cristalina y honesta. Sos de esas participantes que se me hacen cortas las canciones. Me hubiese gustado escucharte un tema más”.

Finalmente, María Paz Velázquez eligió sumarse al equipo de Lali, cumpliendo así un sueño que llevaba años construyendo. “Creo que tuve muchos años deseándolo y trabajando para esto”, dijo entre lágrimas, en un momento que marcó una nueva etapa en su camino artístico.

Una voz con historia y presente

Lejos de ser una improvisada, María Paz Velázquez tiene un recorrido artístico en constante crecimiento. Además de haber estudiado en Buenos Aires la carrera de producción musical, forma parte de una banda local Quatro Elementos; y a su vez en su ciudad natal ha participado en distintos proyectos musicales que reflejan su versatilidad y talento.

En 2023, colaboró con Proyecto Nativos, una propuesta que fusiona géneros y apuesta por la música como expresión cultural. La combinación de sonidos innovadores, arreglos cuidados y su voz como la de María Paz, dio como resultado una producción que fue aclamada por los seguidores del circuito independiente.

En 2024, redobló su apuesta artística al grabar junto a Power SSG una versión acústica de “Solo Tú”, una refrescante y profunda reinterpretación del tema que ya habían lanzado juntos anteriormente. La química entre ambos artistas se consolidó en una pieza íntima y emocional que destaca por su honestidad sonora.

Celebrada en redes

El momento de María Paz rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del programa y vecinos de la ciudad celebraron su actuación y elección. La etiqueta #TeamLali y el nombre de la cantante entrerriana estuvieron entre lo más comentado de la noche.