Nogoyá.– El juez de Garantías de Gualeguay, Roberto Cadenas, comunicó a las partes involucradas la aprobación del cómputo de pena practicado a María Elena Irusta, quien fue declarada culpable el 20 de noviembre de 2025 por un jurado popular en el marco del juicio por el homicidio de la docente Beatriz Fernández, cometido en abril de 2024 en su vivienda ubicada sobre la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero.

La notificación judicial incluyó el envío de las constancias pertinentes al Juzgado de Ejecución para iniciar el contralor de la condena. No obstante, se precisó que la imputada por el momento no se encuentra a disposición de dicho juzgado, ya que permanece alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, supeditada a las actuaciones de la Cámara de Casación Penal debido a un recurso presentado por su defensa contra la denegatoria de la morigeración de la prisión preventiva.

El caso y las condenas

Beatriz Fernández tenía 62 años cuando fue asesinada en su domicilio. Durante la etapa de investigación penal preparatoria se estableció que el homicidio fue cometido por tres personas: Hugo del Luján Bonadeo —cónyuge de la víctima—, Gustavo "Murdoc" Quinodoz, y la propia Irusta.

Meses atrás, tanto Bonadeo como Quinodoz reconocieron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados a prisión perpetua. Posteriormente, el debate oral y público respecto a la participación de Irusta culminó con el veredicto del jurado popular, que la encontró culpable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautora. En la audiencia de cesura, el juez técnico Javier Cadenas le impuso la pena de prisión perpetua tras determinar su rol en la planificación y ejecución del crimen contra la pareja de su amante.

Durante el juicio, uno de los testimonios más relevantes fue el de Gustavo Quinodoz, quien confesó la autoría material y relató detalles de cómo fue contactado por Irusta para perpetrar el hecho, señalando además que la motivación detrás del asesinato tuvo trasfondos económicos vinculados a tensiones de pareja. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, sostuvo durante el debate que Irusta actuó como la principal orquestadora y "jefa de la banda". En contraposición, la defensa técnica, a cargo del abogado Augusto Lafferriere, había solicitado la absolución al argumentar la inexistencia de pruebas suficientes sobre su presencia en el lugar o su rol organizador en el suceso.