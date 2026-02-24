Sus primeros pasos no fueron con la pelota número cinco, sino con la de básquet. “Empecé jugando al básquet hasta los 12 años. Después me fui al fútbol y ahí me quedé”, recordó. El cambio no fue sencillo, incluso con cierta resistencia familiar al principio, pero terminó marcando su camino.

En las inferiores de Unión de Crespo encontró algo que todavía hoy valora tanto como los goles: los amigos. Integró la categoría 1997 junto a nombres como Lolo Eberle, Nico Gertrubal, Dami Yaco y Gasti Miño. “Salimos campeones un año, otro año segundos. Le ganábamos a todos por goleada. Pero lo más lindo que te llevás del deporte son las personas”, destacó.

El salto a Santa Fe y el golpe personal

A los 15 años dio el salto a Santa Fe, donde vivió en pensión y realizó las divisiones inferiores desde séptima hasta cuarta. También tuvo un paso por reserva, aunque una sanción disciplinaria lo devolvió a la cuarta.

Cuando estaba cerca de firmar contrato profesional, sufrió un duro golpe: el fallecimiento de su padre. Ese hecho marcó un antes y un después en su vida y en su carrera. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de emigrar a España, propuesta por Rubén Zapata.

“Había pasado lo de mi viejo y dije: voy a probar suerte allá”, contó. Así comenzó su aventura europea.

Paciencia y perseverancia en España

Su llegada no fue sencilla. El transfer internacional tardó seis meses y durante ese tiempo entrenó sin poder jugar. “Era tener paciencia. Cuando llegó el papel, el entrenador me puso y jugué todos los partidos de titular”, relató.

En el fútbol español se encontró con un estilo más táctico y técnico. “Yo soy aguerrido, voy fuerte siempre. Alguna vez un compañero me dijo que afloje en los entrenamientos. Me lo valoraban jugando, pero entre nosotros no nos matemos”, explicó entre risas.

Con el Varea disputó playoffs de ascenso y quedó a las puertas de subir de categoría tras empatar una final ante la Sociedad Deportiva Logroñés, que ascendió por ventaja deportiva.

Trabajar y jugar: la otra cara del fútbol

Lejos de la imagen glamorosa del fútbol europeo, Voltarel contó que debió combinar trabajo y deporte para sostenerse. En La Rioja percibía 450 euros mensuales y vivienda compartida. “Para vivir bien tenía que trabajar”, afirmó.

Se desempeñó como encofrador en la construcción durante más de dos años mientras entrenaba por la tarde. También cursó una formación superior vinculada al deporte, similar a una preparación para profesor de educación física.

“Es el sacrificio que tenía que hacer para estar bien”, reflexionó.

El ascenso y la lesión

Con el Anguiano logró el ascenso en la temporada 2023-2024, uno de los momentos más emotivos de su carrera. “Le dediqué un gol a mi mamá que estaba allá. Fue hermoso”, recordó.

Sin embargo, las lesiones volvieron a golpearlo. Primero una patada en el tobillo en pretemporada lo dejó cuatro meses afuera. Luego sufrió un accidente laboral. Y recientemente padeció la rotura de ligamentos cruzados y meniscos.

“Me rompí cruzado y meniscos. Completa”, explicó. Esa lesión lo obligó a quedarse en Argentina durante su recuperación, aprovechando para estar más tiempo con su familia.

Diferencias y experiencias

Voltarel señaló que en categorías superiores el nivel físico y técnico aumenta notablemente, con presupuestos más altos y jugadores cedidos de equipos grandes.

También comparó el ambiente de las hinchadas. “En Argentina no paran de cantar. En España es más tranquilo. En la popular de Boca estuve parado todo el partido”, contó.

Crítico con el arbitraje español, fue contundente: “El nivel es bajísimo. Se cobra mucho el grito”.

El sueño y el consejo

A pesar de las dificultades, su deseo es claro: volver a ascender y disfrutar plenamente una categoría superior sin interrupciones por lesiones.

Sobre un eventual regreso a Unión, se mostró sincero: “Me gustaría que mis hermanos y amigos me vean jugar otra vez. Pero no lo tengo como una obligación”.

Para los jóvenes que sueñan con el profesionalismo dejó un mensaje firme: “Si querés jugar al fútbol profesionalmente, dedicate a eso. No vale el fútbol cinco, no vale salir de joda. Comer bien, dormir bien, entrenar y sacrificarse. Y si querés irte afuera, perder el miedo. Si jugás bien y sos sacrificado, las posibilidades aparecen”.