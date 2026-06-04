Crespo será sede de una propuesta deportiva de jerarquía nacional con la presencia de uno de los máximos referentes en la historia del vóley argentino. El próximo sábado 13 de junio, el ex capitán de la Selección Argentina, Marcos Milinkovic, encabezará una clínica de capacitación que reunirá a jugadores, entrenadores, docentes y dirigentes deportivos de la región.

La actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 18:00 en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural, y es organizada por la Escuela Municipal de Vóley de Crespo, la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y el Centro de Educación Física Nº 38.

Milinkovic es considerado una de las figuras más importantes que dio el vóley argentino. Fue capitán y referente de la Selección Nacional durante gran parte de las décadas de 1990 y 2000, además de ser reconocido internacionalmente como uno de los mejores opuestos de su generación y una de las figuras destacadas del voleibol mundial.

La propuesta apunta a brindar herramientas técnicas y tácticas a quienes practican o enseñan este deporte. Durante la jornada se trabajarán los distintos fundamentos del vóley mediante instancias teóricas y prácticas, con explicaciones, correcciones y ejercicios en cancha coordinados por el ex jugador.

Desde la organización destacaron que la participación en los trabajos prácticos será opcional. Quienes asistan podrán elegir entre intervenir activamente en los ejercicios o seguir las actividades desde las tribunas observando las demostraciones y conceptos desarrollados por Milinkovic.

Una jornada de capacitación y perfeccionamiento

La acreditación de los participantes comenzará a las 9:00 y media hora después se iniciarán las actividades, organizadas en grupos de trabajo que irán rotando durante la jornada.

El programa contempla un bloque teórico y otro práctico, con un receso al mediodía y la reanudación de las actividades durante la tarde. Como cierre, está prevista una charla abierta destinada a jugadores y padres, en la que se abordarán aspectos vinculados a la formación deportiva y la experiencia profesional del destacado exvoleibolista.

La capacitación fue declarada de Interés Educativo por el Consejo General de Educación de Entre Ríos mediante la Disposición Nº 919/2026. Además, otorgará certificados de participación y puntaje docente para quienes acrediten asistencia.

Inscripciones y costos

Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace habilitado por la organización.

Los aranceles establecidos son:

Profesores, entrenadores y público en general: $40.000.

Estudiantes de carreras afines: $30.000.

Jugadores: $20.000.

La llegada de Marcos Milinkovic representa una oportunidad poco frecuente para los amantes del vóley de Crespo y la región, quienes podrán compartir una jornada de aprendizaje junto a uno de los nombres más importantes en la historia de este deporte en Argentina.