En declaraciones al programa Debate Abierto, el legislador concordiense consideró que las medidas de ajuste implementadas por la administración nacional eran necesarias para ordenar la situación económica heredada, aunque reconoció que tuvieron un fuerte impacto en las provincias y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según sostuvo, la formación económica de Frigerio permitió anticiparse a un escenario que podría haber resultado aún más complicado para Entre Ríos.

“El ajuste impactó directamente en los recursos provinciales y en el salario disponible de los trabajadores, pero el gobernador tuvo capacidad de maniobra para afrontar una situación compleja”, señaló López.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente radical se refirió al debate legislativo sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), postura sobre la cual manifestó reservas.

“El argumento del ahorro económico no es suficiente para desmantelar un sistema con tradición democrática”, expresó el diputado.

Además, se mostró a favor de que las elecciones provinciales se desarrollen separadas de las nacionales, al considerar que eso permite que la ciudadanía pueda concentrarse en los temas locales y municipales sin que la discusión quede absorbida por el escenario político nacional.

En relación con la situación de Concordia, López elogió la gestión del intendente Francisco Azcué y afirmó que, tras cuatro décadas de administraciones peronistas, el municipio logró ordenar sus cuentas públicas.

Según indicó, ese equilibrio fiscal permitirá ejecutar un plan de obras públicas superior a los 20.000 millones de pesos financiado íntegramente con recursos municipales, cifra que calificó como “récord” para la ciudad.

Por otra parte, el legislador también se refirió al futuro político de la coalición gobernante y consideró que tanto Frigerio como Azcué tienen derecho a buscar una eventual reelección si así lo deciden, aunque aclaró que todavía es prematuro hablar de definiciones electorales.

Finalmente, López sostuvo que, pese al impacto del ajuste económico, existe una expectativa positiva en parte de la sociedad respecto a una futura recuperación económica.

“El electorado mantiene la esperanza en un despegue económico y está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para superar la crisis heredada”, concluyó.