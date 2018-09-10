Marcelo Laffitte disertará en la Iglesia de Dios
Crespo– Organizado por la Iglesia de Dios, ubicada en calle Brasil, de nuestra ciudad, se realizará un ciclo de conferencias el sábado 15 y domingo 16 de septiembre a cargo del pastor, periodista y autor de varios libros, Marcelo Laffitte.
El disertante vendrá a hablar de algunos temas tabú, con enseñanzas muy útiles para los matrimonios.
El sábado 15 de septiembre de 18:00 a 20:00 el reconocido orador hablará sobre el tema “Prohibido privarse del sexo en el matrimonio”, dejando una enseñanza útil para los días que corren: “Ese terremoto llamado adulterio”, consecuencias y formas de protegernos de esa penosa caída moral. La entrada es libre y gratuita.
Luego habrá una cena para matrimonios, a las 21:00, siendo el costo de la tarjeta de $ 200 por pareja.
El domingo 16, Laffitte se referirá al tema: “¿Cómo ser felices en una sociedad tan conflictuada?”, durante la reunión general de la iglesia, a partir de las 20:00.