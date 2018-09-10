Crespo– Organizado por la Iglesia de Dios, ubicada en calle Brasil, de nuestra ciudad, se realizará un ciclo de conferencias el sábado 15 y domingo 16 de septiembre a cargo del pastor, periodista y autor de varios libros, Marcelo Laffitte.

El disertante vendrá a hablar de algunos temas tabú, con enseñanzas muy útiles para los matrimonios.

El sábado 15 de septiembre de 18:00 a 20:00 el reconocido orador hablará sobre el tema “Prohibido privarse del sexo en el matrimonio”, dejando una enseñanza útil para los días que corren: “Ese terremoto llamado adulterio”, consecuencias y formas de protegernos de esa penosa caída moral. La entrada es libre y gratuita.

Luego habrá una cena para matrimonios, a las 21:00, siendo el costo de la tarjeta de $ 200 por pareja.

El domingo 16, Laffitte se referirá al tema: “¿Cómo ser felices en una sociedad tan conflictuada?”, durante la reunión general de la iglesia, a partir de las 20:00.