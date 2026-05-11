Uno de los temas destacados fue la inauguración del nuevo espacio deportivo destinado a la Escuela Municipal de Vóley en el Club Atlético y Cultural, una obra concretada mediante el trabajo conjunto entre el municipio, el club, familias y el aporte privado de la empresa Schneider.

“Poder conseguir ese hermoso lugar después de tanto tiempo fue muy lindo. Hablabas con los jugadores, los entrenadores y los padres, y la alegría que tenían era enorme”, expresó Cerutti, al tiempo que valoró “la interacción que hubo entre todos” para concretar el proyecto.

Obras viales y mantenimiento de calles

El intendente también se refirió a las obras que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, especialmente en accesos y sectores con problemas históricos vinculados al escurrimiento del agua.

En ese sentido, confirmó futuras intervenciones sobre calle 9 de Julio e Illia, con una inversión cercana a los 250 millones de pesos.

“Son intervenciones costosas, pero sumamente necesarias”, afirmó, al explicar que el deterioro de la trama asfáltica obliga a realizar tareas constantes de mantenimiento.

Además, detalló el avance de trabajos en la zona de Parque del Lago, donde se realizan mejoras en calles, desagües pluviales y canalización del agua.

“Va a ser una mejora muy importante para toda esa zona”, sostuvo.

Cerutti también adelantó que el municipio realizará nuevas tareas de reparación de baches utilizando hormigón y asfalto en caliente.

“Hay que hacerlo otra vez porque las calles se arruinan con los años y hay que mantenerlas”, remarcó.

Espacios públicos y crecimiento urbano

Otro de los ejes abordados fue la recuperación de plazas, parques y espacios verdes en diferentes barrios de la ciudad.

El intendente señaló que la gestión busca que todos los vecinos tengan un espacio recreativo cercano y accesible.

“Cuando uno pasa y ve que esos lugares se llenan de familias el fin de semana, entiende que vale la pena”, manifestó.

Además, confirmó que avanzarán proyectos en las 14 hectáreas correspondientes a terrenos del Ejército para generar nuevos espacios recreativos y de encuentro.

Viviendas y soluciones habitacionales

En materia habitacional, Cerutti anunció que próximamente se abrirá la inscripción para el sorteo de 25 terrenos destinados a autoconstrucción.

También indicó que continúan las gestiones junto al IAPV y Provincia para acceder a créditos que permitan construir nuevas viviendas en Crespo.

“El objetivo es llegar a unas 60 soluciones habitacionales antes de fin de año”, explicó.

Asimismo, destacó la experiencia positiva de los terrenos sociales adjudicados en años anteriores.

“El 90% de la gente pudo construir a través del sistema de autoconstrucción, y eso demuestra que es una herramienta válida”, señaló.

Salud, cultura y desarrollo

Durante la entrevista, el presidente municipal también habló sobre el fortalecimiento de las propuestas culturales, deportivas y educativas impulsadas desde el municipio.

En ese marco, adelantó la pronta puesta en funcionamiento de un espacio destinado a la atención y contención de personas con consumos problemáticos y sus familias.

“Tenemos que poner esta problemática arriba de la mesa. No hay que esconderla”, expresó.

Finalmente, Cerutti resaltó las inversiones vinculadas a energías renovables y biogás que podrían instalarse en la región a partir de acuerdos con empresas internacionales.

“Que hayan tomado la decisión de instalarse en Crespo nos tiene que llenar de orgullo”, concluyó.