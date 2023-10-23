Marcelo Cerutti es el nuevo intendente de Crespo
El candidato de Crespo Nos Une resultó el más votado para la intendencia de en las elecciones Generales que se celebraron este 22 de octubre
Con el 100% de las mesas escrutadas, el Frente Crespo Nos Une obtuvo 7.611 votos (58,44%), posicionando a Marcelo Cerutti como el nuevo intendente electo de Crespo acompañado junto a Jacinta Eberle.
La lista del Frente Crespo en Marcha integrada por Luciano Lell y Florencia Abasto se posicionó en segundo lugar con 4.371 votos (el 33,41%).
La lista de Políticas para la República, encabezada por Carlos Sigvardt quedó tercera con 1.099 votos (8,4%).
En lo que respecta a datos de participación, en Crespo asistió a las urnas el 80,82% de los electores, esto significa que sufragaron 16.715 de 20.683 votantes habilitados. Los registros muestran además que el voto en Blanco sacó 3.631 votos; mientras que nulos y recurridos, solo hubo 3.