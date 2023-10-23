Con el 100% de las mesas escrutadas, el Frente Crespo Nos Une obtuvo 7.611 votos (58,44%), posicionando a Marcelo Cerutti como el nuevo intendente electo de Crespo acompañado junto a Jacinta Eberle.

La lista del Frente Crespo en Marcha integrada por Luciano Lell y Florencia Abasto se posicionó en segundo lugar con 4.371 votos (el 33,41%).

La lista de Políticas para la República, encabezada por Carlos Sigvardt quedó tercera con 1.099 votos (8,4%).

En lo que respecta a datos de participación, en Crespo asistió a las urnas el 80,82% de los electores, esto significa que sufragaron 16.715 de 20.683 votantes habilitados. Los registros muestran además que el voto en Blanco sacó 3.631 votos; mientras que nulos y recurridos, solo hubo 3.